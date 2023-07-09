По два часа на остановке: как пытаются решить проблему с автобусами в Павлодаре

Фото: Катерина Приходько

Движение общественного транспорта в последние несколько лет в Павлодаре одна из самых обсуждаемых тем. Перебои особенно в зимний период, внедрение дифференцированного тарифа, приобретение новых автобусов. В городе презентовали очередную партию нового подвижного состава, которую закупил один из крупнейших перевозчиков. Реформы чиновники запустили в 2021 году. Что изменилось, и стало ли лучше выяснял корреспондент BaigeNews.kz.

За последние несколько лет в Павлодаре систему движения общественного транспорта пытаются кардинально реформировать. Перед перевозчиками чиновники ставили несколько задач: сделать прозрачным систему оплаты за проезд, снизить интервал движения, увеличить число автобусов и избавиться от старых автобусов еще советского производства.

Самым сложным оказалось внедрение дифференцированного тарифа. Сейчас оплата по автобусной карте, через приложения банка обходится в 80 тенге за поездку. Если же платить наличными, то выходит уже 130 тенге. Возмущений при внедрении подобной системы среди павлодарцев было очень много. В том числе бунтовали и водители. Но сделать процесс оплаты прозрачным все же удалось, что позволило и увеличить число автобусов.

"Есть маршруты, которые ждешь, ждешь и не дождешься. Долго. А где они ходят не знаю. Особенно 55-й вообще плохо ходит. Раньше хоть ГАЗельки ходили, а сейчас автобус один, раз в 40 минут, а то и больше. Я езжу чаще на 2, 9 маршрутах. Они ездят сейчас нормально, перебои бывают, как и везде. Ну и то, что карточки ввели, с ними лучше. Возмущения изначально у меня были. А сейчас понял, что карта лучше, мелочь хоть таскать не надо в кармане", - говорит павлодарец Виктор.

Свое отношение к новой системе оплаты на сегодня изменили многие павлодарцы. Даже некоторые пенсионеры, которым привыкнуть к электронному билетированию было сложнее всего.

"Раньше маршрутные автобусы были, тесные. Там как рыба лепились, а это свободно, нормально. Водители вежливые. Хорошие автобусы. Я считаю, что сейчас намного лучше. Перебоев нет, только что начинают перерывать дороги, и вот непонятно потом где ходит автобус", - высказалась павлодарка Любовь Михайловна.

На 18 маршрутов автопарка №1 теперь курсирует 130 автобусов. Все они новые, от старых полностью избавились.

По данным акимата в первом полугодии по городу курсировало 83 автобуса. Теперь парк пополнился еще полусотней новых. Это означает, что весь старый транспорт будет сниматься с линии. В эксплуатации останутся автобусы не старше 2019 года выпуска.

Кстати самые старые автобусы в Павлодаре были возрастом по 30-35 лет. Однако после решения проблемы износа подвижного состава, остается другой не менее важный вопрос – интервал движения. Порой жителям приходиться ждать своего маршрута по полтора часа, а учитывая, какие суровые зимы в регионе, то такое положение дел просто не допустимо.

Благо в облакмате это понимают и заверяют, что проблему решат. Как отметил аким области Асаин Байханов, большой интервал между автобусами связан с сельскими населенными пунктами. Теперь в планах чиновников сократить время ожидания автобуса до 20 минут.

Для этого в городе проведут полную оптимизацию маршрутной сети. Будет сделан анализ с привлечением профильных экспертов, которые и дадут свое заключение, сколько и какие именно маршруты нужно оптимизировать. При этом чиновники понимают, что задача эта не простая и работы предстоит много. Так, только первый автопарк обслуживает 18 маршрутов из 33 имеющихся в городе. Далее в очереди на обновление автопарка стоит еще один крупнейший перевозчик - "Автокомбинат", куда уже завезли 10 новых автобусов.

Средний интервал движения, по данным городского акимата, удалось снизить в два раза. По некоторым городским маршрутам до обновления парка, курсировал лишь один автобус. Так, из-за этого на маршруте №5, интервал движения составлял рекордные 120 минут. Теперь на этот маршрут выпускают четыре автобуса, что должно сократить время ожидания до 20 минут.

Как отметили в облакимате, одной из самых важных задач было достижение прозрачности заработков автопарков. Решить эту проблему должно было электронное билетирование. Из бюджета в Павлодаре выплачивают перевозчикам компенсацию за 16 льготных категорий граждан. Ранее это делали по определенным расчетам. Брали 60 тысяч жителей города, считали, что каждый за месяц совершает 16 поездок, и выплачивали по 350-450 миллионов тенге за них перевозчикам.

С внедрением дифференцированного тарифа стало понятно, что бюджет можно экономить. Ведь столько людей не ездит. Само собой перевозчиков такое положение тоже не устраивало. Поэтому в городе внедрили еще один вид помощи – субсидирование социально-значимых маршрутов, то есть для маршрутов, на которых самый большой пассажиропоток. На первом этапе такими признали 19 маршрутов. Далее используя данные полученные от системы электронных билетов, с учетом расходов перевозчиков была высчитана цена рыночного тарифа.

"Если бы перевозчик учитывал все свои расходы и тариф не регулировался со стороны акимата, то на некоторых маршрутах он бы составлял 400 тенге, а на других 250 тенге. Поэтому чтобы не повышать тариф для горожан, разницу стоимости между действующим тарифом 80 тенге и рыночным 250 тенге субсидирует бюджет области. И на это выделяются колоссальные деньги. Это нужно для того чтобы обновить автобусный парк, потому что расходы автопарков на содержание старых автобусов, учитывая их аварийность, а также частоту поломок, заставляло нас постоянно сбивать графики", - говорит глава региона.

К слову, на субсидирование общественного транспорта области, из бюджета в этом году направили 5 миллиардов тенге. Эти деньги распределили между тремя городами и десятью районами. Такой подход позволяет поддержать убыточные маршруты из сел в город, которые очень важны для жителей.

На сегодня, для автопарка №1 закупили 100 новых автобусов на 7 миллиардов тенге. Срок их эксплуатации 10-15 лет. Есть еще один крупный перевозчик – "Автокомбинат", который должен закупить еще 20 новых автобусов.

В акимате отмечают, что для нормального функционирования общественного транспорта в Павлодаре необходимо около 250 автобусов, сейчас их более 150. Пополнение будут продолжать, также поэтапно.

Фото: Катерина Приходько.