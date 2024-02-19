Пнувшего собаку мужчину арестовали в Костанае

Пьяный мужчина пнул собаку в подъезде дома в Костанае. Грубияна арестовали, передаёт BaigeNews.kz.

По данным полиции, трое мужчин общались в подъезде одного из домов. В это время по лестнице спускалась женщина с дочерью и йоркширским терьером. Собака побежала вперёд и стала лаять на мужчин. Один из них пнул её так, что она отлетела в стену.

Хозяйка собаки вызвала полицейских.

Прибывший участковый инспектор потребовал мужчин пройти на освидетельствование, так как от них исходил резкий запах алкоголя. Но "боец с животными" отказался и начал вести себя агрессивно, стал нецензурно выражаться, на законные требования полицейского не реагировал. Всех троих все же доставили на медосвидетельствование.

Мужчину, пнувшего собаку, арестовали. За жестокое обращение с животным его оштрафовали на сумму 18 тысяч тенге. За неповиновение и нецензурную брань суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа на сумму более 180 тысяч тенге.

Ещё двое мужчин понесли наказание за нахождение в пьяном виде и за курение в подъезде.