Плюющийся депутат о богатых казахстанцах: "Олигархи плевать хотели на интересы простых людей"

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Депутат Мажилиса Ерлан Саиров раскритировал состоятельных казахстанцев. Он обвинил их в том, что они эксплуатируют народное достояние и не вкладываются в экономику страны, передает BaigeNews.kz.

"Сфера энергетики заключается в том, что магистральные сети изношены. Например, в Экибастузе степень изношенности сетей составляет 91%, отсутствует процесс капитальной модернизации самих ТЭЦ, не хватает инвестиций в данную инфраструктуру. Олигархические группы, которые различными неприглядными путями, несправедливыми методами завладели стратегическими объектами, десятилетиями эксплуатируя это народное достояние, получая прибыль, не хотят вкладывать в модернизацию магистральных сетей и ТЭЦ по всей стране. Это минимум несправедливо и в отношении граждан, и государства. Такое ощущение, что олигархи плевать хотели на интересы простых людей. Могли бы публично попросить прощение у народа", - заявил депутат.

Кроме того, Саиров сравнил олигархов с пиявками, которые, по его словам, "высасывают выгоду" из объектов. Мажилисмен отметил, что необходимо проведение полного технического аудита предприятий энергетики. Он потребовал выяснить, куда делись инвестиционная часть тарифов, взимаемых с населения, а также определить степень износа ТЭЦ и магистральных труб.

"Также рассмотреть правовую ответственность акционеров предприятия за техническое состояние ТЭЦ и магистралей. Также всестороннее внимание обратить на государственные программы, потому что была выделена миллиардная сумма с 2015 по 2020 годы, и всесторонне обратить внимание к энергетической отрасли в целом, к установлению общественного контроля, как к стратегической отрасли", - сказал он.

Депутат отметил, что до начала отопительного сезона в стране в ряде городов Казахстана вышли из строя теплоэлектроцентрали.

Ерлан Саиров "прославился" накануне, когда во время интервью в прямом эфире на одном из казахстанских телеканалов плюнул на землю. Жест получился весьма запоминающимся. Позже в полиции Павлодарской области сообщили, что депутат оштрафован за плевок.