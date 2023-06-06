Плотину прорвало в Украине. Тонны воды хлынули в Днепр

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В Херсонской области Украины произошёл прорыв Каховской ГЭС, и тонны воды хлынули в город Днепр, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на иностранные СМИ.

Из районов, где идёт затопление, началась эвакуация местного населения. Дамба не подлежит восстановлению, заявили местные власти. Сейчас этот регион контролирует Россия.

Взрыв дамбы - это одна из версий произошедшего. Причиной прорыва называют также существующие повреждения.

Стороны военного конфликта - Россия и Украина - обвиняют в случившемся друг друга.

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сказал, что вода достигнет "критического уровня" через пять часов. Президент Украины Владимир Зеленский собирает экстренное заседание Совета национальной безопасности.

Как сообщают украинские СМИ, удары по Каховской ГЭС и плотине наносились неоднократно, разрушение дамбы прочили еще осенью 2022 года.