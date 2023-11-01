Площадь зеленых насаждений в Алматы увеличиться до 12,3 кв.м на человека - акимат
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Аким Алматы Ерболат Досаев доложил президенту страны Касым-Жомарту Токаеву о предварительных итогах социально-экономического развития города за январь-сентябрь 2023 года, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.
По словам Е. Досаева площадь зеленых насаждений в Алматы к концу года увеличиться до 12,3 кв м на человека. Охват зеленых насаждений автоматическим поливом увеличиться с начала года в 3,4 раза
Он отметил, что особое внимание в городе уделяется озеленению и развитию общественных пространств. Так, работы по охвату автоматическим поливом зеленых насаждений уже проведены на 405 га территории, а до конца 2023 года показатель будет доведен до 587 га.
В апреле 2023 года, акимат Алматы сообщал, что общая площадь зеленых насаждений в городе составляет 1,3 тыс. га.
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