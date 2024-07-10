Площадь природных пожаров в Якутии превысила 500 тысяч гектаров. Авиалесоохрана зафиксировала 150 возгораний, передаёт BaigeNews со ссылкой на "МИР 24".

Дым достиг городов. В Ленске, Нерюнгри и Олекминске зафиксировано превышение вредных веществ в воздухе. За сутки спасателям удалось ликвидировать девять очагов возгораний на общей площади около 5 тысяч гектаров. К тушению привлечена авиация. Самолет Бе-200 сбрасывает воду на охваченные пламенем деревья. В ближайшие дни в регионе сохранится жаркая погода. Воздух прогреется до плюс 34 градусов, что может привести к возникновению новых пожаров.