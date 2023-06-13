- Токаев выразил соболезнования семье Димаша Кудайбергена 19:31 108
- Топ проблем у казахстанцев за рубежом назвали в МИД 19:10 179
- "Доходит до увольнений и разводов". Почему казахстанцы боятся витилиго 19:00 232
- Направлявшийся в Актау самолёт экстренно сел в Самаре 18:53 264
- Избран глава попечительского совета фонда "Қазақстан халқына" 18:46 201
- Что такое "гуманная педагогика" и Soft Mozart, рассказал казахстанский эксперт 18:30 429
- Площадь пожара значительно сократилась – Уранхаев 18:21 248
- Трагедия в области Абай: алматинцы собрали 300 кг гумпомощи 18:15 312
- Договорных матчей не было - в Минспорта ответили на лидерство Казахстана в антирейтинге 18:10 266
- Нарколабораторию соорудили из трёх контейнеров в пригороде Алматы 17:53 485
- В Таразе налажено производство светодиодных светильников широкого спектра 17:48 264
- Минимальные цены на крепкий алкоголь вырастут с 1 октября 17:40 269
- Турция и Узбекистан выразили готовность помочь в тушении пожара в области Абай 17:25 393
- Какие проверки ждут казахстанских предпринимателей в 2024 году 17:00 432
- Дети едва успели покинуть горящий автобус в Уральске 16:58 301
- Lada врезалась в лошадь в ЗКО, водитель погиб 16:34 379
- Нашли тело пропавшего при пожаре в Абайской области тракториста 16:12 455
- МИД не подтвердил стрельбу с участием казахстанца на Пхукете 16:07 415
- Снести нельзя оставить: какая судьба ждет базары Алматы? 16:00 413
- Автобус с пассажирами врезался в забор здания в Алматы 15:54 458
- Необязательно занимать кресло, чтобы помогать детям - Аружан Саин об отставке 15:51 421
- В какой летний лагерь отправить ребёнка в Астане, рассказали в управлении образования 15:50 308
- Обкуренный пенсионер на Porsche Cayenne катался по Усть-Каменогорску 15:42 605
- Кадры со свадьбы актрисы Асель Садвакасовой выложили в Сеть 15:38 399
- Более тысячи квартир незаконно выдали госслужащим в Талдыкоргане 15:18 425
- Бастовавших нефтяников "БерАли" трудоустроят в другую компанию 15:11 353
- "Укол для похудения". Почему препарат для диабетиков вдруг стал популярен среди инстаблогеров с лишним весом 15:05 613
- Как развивается ремесленничество в одном из древнейших городов Казахстана 14:45 486
- Более 60 процентов школьников сталкиваются с насилием и дискриминацией в Казахстане 14:42 426
- Генпрокуратура проверяет три версии причины пожара в Абайской области 13:46 520
- Умер дедушка Димаша Кудайбергена 13:31 1300
- "У нас достойный президент" - депутаты о реформах Токаева 13:30 347
- "Заберите нас" - скандальное видео с плачущими детьми завирусилось в Казнете 13:21 724
- Астана может остаться без отопления в этом году – депутат мажилиса 13:18 559
- Алматинец незаконно зарабатывал на криптовалюте - АФМ 12:49 621
- Накажут ли Даниала Ахметова за пожар в Абайской области, прокомментировал Скляр 12:44 614
- Подросток приставал к мальчику и имитировал с ним секс в Хромтау 12:36 3651
- Пожар в области Абай: площадь достигла порядка 60 тысяч гектаров 11:57 578
- Празднование Дня медработника перенесли в Казахстане 11:53 734
- Инфляция в Казахстане снижается третий месяц - Нацбанк 11:47 372
- Ограничение на вывоз бычков и баранчиков снова продлили в Казахстане 11:26 486
- Спасатели предотвратили угрозу распространения огня в населённые пункты 11:24 371
- Акмолинка отдала мошенникам 6 миллионов тенге по схеме "родственник попал в ДТП" 11:15 497
- Jusan Bank прокомментировал своё возвращение в казахстанскую юрисдикцию 11:12 396
- Скоропостижно скончался замглавы Комитета административной полиции МВД 10:59 1097
- Аналитики назвали самые курящие регионы Казахстана 10:49 510
- Новинка этого лета: спортивный лифтбек UNI-V уже в продаже 10:48 387
- В Степногорске пьяная женщина угнала авто и попала в ДТП 10:30 568
- О состоянии здоровья эвакуированных сельчан Абайской области рассказали врачи 10:20 490
- Jusan вернули в казахстанскую юрисдикцию. Полученную госпомощь банк вернёт досрочно - Минюст 10:04 765
- Работника ТОО подозревают в растрате 34 миллионов тенге в Акмолинской области 09:49 452
- В два раза больше маркированной обуви начали продавать в Казахстане с 1 апреля 09:48 441
- В Казахстане определили квоты для трудоустройства лиц с инвалидностью 09:35 483
- Кто возглавит Национальный паралимпийский комитет вместо Кайрата Боранбаева 09:10 546
- "ПСЖ" выставил Килиана Мбаппе на продажу 08:34 540
- Семьям погибших при пожаре в области Абай выплатят по 7 млн тенге 08:14 631
- Школьника из ЗКО осудили за ложное сообщение о "минировании" сразу нескольких вузов 07:58 467
- Таинственно пропавшего мальчика нашли полицейские в Кызылорде 07:15 881
- Врачи Шымкента вырезали пациенту 9-килограммовую опухоль 05:10 616
- Депутата обвинили в сексуальных домогательствах к женщине-борцу из Казахстана 04:23 725
- Свыше восьмидесяти литров крови сдали за день жители Алматы 03:05 529
- Найден трактор жителя области Абай, который пропал во время тушения пожара 02:11 1121
- Иностранец украл духи за 130 тысяч тенге в Астане 01:46 730
- На подрядчика по ремонту школы в Павлодаре подали в суд 00:37 612
- Работникам "Семей орманы" повысят зарплату 12.06.2023 699
- Девять лет лишения свободы запросил прокурор для Арыстанбека Мухамедиулы 12.06.2023 769
- Российского туриста зарезали в центре Стамбула 12.06.2023 1571
- Кражами платёжных терминалов промышляли кызылординцы 12.06.2023 667
- Празднование дня города отменили в Шымкенте 12.06.2023 653
- Токаев выразил соболезнования премьер-министру Италии Джорджии Мелони 12.06.2023 549
- Народный банк сменил название 12.06.2023 2012
- Казахстанский гимнаст завоевал бронзу на турнире серии World Challenge cup 12.06.2023 653
- Установить сумму дохода, определяющую богатых людей, намерены в Казахстане 12.06.2023 711
- Ремонт дорог начали на двух центральных проспектах в Алматы 12.06.2023 637
- Токаев получает телеграммы соболезнования в связи с общенациональным днём траура 12.06.2023 556
- "Полтора месяца высокий класс пожарной опасности": какая обстановка с защитой леса в Павлодарской области 12.06.2023 868
- Может ли крупный лесной пожар перекинуться на Павлодарскую область 12.06.2023 579
- Населённые пункты в безопасности - замакима области Абай 12.06.2023 743
- В каких регионах Казахстана любят электрокары 12.06.2023 685
- Готов ли Алматы к крупным пожарам? 12.06.2023 575
- LOADING...
Площадь пожара значительно сократилась – Уранхаев
Какова ситуация на месте пожара в области Абай сообщили аким региона Нурлан Уранхаев и пресс-служба МЧС РК, передаёт BaigeNews.kz.
Работа по тушению огня проводится круглосуточно в основном в двух направлениях – Жерновка-Шульбинск и в районе села Каштак.
"Благодаря героическим усилиям всех участников тушения и ликвидации природного пожара удалось достичь ощутимого результата. За последние дни площадь пожаров значительно сократилась, работы находятся на постоянном контроле", - сообщил аким области Нурлан Уранхаев.
По информации оперативного штаба, угрозы населённым пунктам нет.
С помощью вертолётов проводят аэровизуальное обследование фронта пожара и сбросы воды на очаги. Уже осуществлено 1 450 сбросов объёмом более 4 000 тонн.
На месте ликвидации природного пожара развёрнут подвижный пункт управления, с организацией узла связи министра по ЧС и рабочих мест для оперативного штаба.
На телефоны горячей линии (8 7172 53 32 84, 8 722 235 38 31) поступило 170 звонков.
По данным АО "Казгидромет", 14 июня в регионе осадков не будет, ожидается ветер северный, северо-восточный с порывами до 23-28 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-13 градусов, днём - 20-25 градусов.
-
Trend news
- МИД не подтвердил стрельбу с участием казахстанца на Пхукете 16:07 413
- Обкуренный пенсионер на Porsche Cayenne катался по Усть-Каменогорску 15:42 596
- "Укол для похудения". Почему препарат для диабетиков вдруг стал популярен среди инстаблогеров с лишним весом 15:05 606
- Умер дедушка Димаша Кудайбергена 13:31 1268
- Из СИЗО в Сарыагаше сбежал подозреваемый 12.06.2023 1510
- Полное безобразие: Президент отреагировал на быстрый ремонт дорог к его приезду 11.06.2023 1471
- В Атырау полицейские не позволили мужчине прыгнуть с пятого этажа 10.06.2023 980
- Трое мужчин пытались продать львят из зоопарка Караганды 10.06.2023 834
- Массовой дракой закончился турнир по кулачным боям в Казахстане 10.06.2023 1666
- Таксист избил и ограбил пассажира в Астане 09.06.2023 1450
- 14 работников лесничеств в области Абай перестали выходить на связь 09.06.2023 1878
- Женщина с ребёнком выпали из окна 12 этажа и разбились насмерть 09.06.2023 2872
- Соседи пытались остановить алматинца, который молотком забил собаку до смерти 09.06.2023 1182
- "Эйр Астану" оштрафовали за чрезмерно дорогостоящие билеты 09.06.2023 1227
- Кошмарили бизнесмена: группу вымогатетелей задержали в Алматы 09.06.2023 1321
- Акула съела мужчину на популярном пляже в Хургаде 08.06.2023 46492
- Студенток колледжей вовлекала в проституцию жительница Костаная 08.06.2023 1598
- С криками "Воды-воды" астанчане перекрыли дорогу в столице 08.06.2023 2365
- Самокатчикам запретили кататься в самых популярных местах Алматы 08.06.2023 2006
- Массовое отравление "Мистером Сидр" в России: такой напиток в Казахстан не ввозили 08.06.2023 2046
- Президент Казахстана призвал другие страны поддержать Международный фонд спасения Арала 08.06.2023 1475
- 39 человек получили солнечный удар из-за невыносимой жары в Акмолинской области 08.06.2023 1557
- Депутат призвал отказаться от казахстанского гражданства тех, кто собрался участвовать в чужой войне 07.06.2023 3365
- Антикор задержал Нуржана Альтаева 07.06.2023 1554
- Президент вызвал в Акорду акима Астаны из-за ситуации с водой в столице 07.06.2023 2830
- Волос пророка Мухаммеда привезли в Петропавловск для вызова дождя 07.06.2023 1594
- Взрыв в Астане - ДЧС прокомментировал произошедшее 07.06.2023 2733
- Ковёр чуть не убил покупательницу в магазине Актобе 07.06.2023 2145
- Около 10 трлн тенге потерял бюджет Казахстана из-за неучтенных налоговых льгот 07.06.2023 1974
- Минивэн с детьми расплющило от удара с фурой в Костанайской области 06.06.2023 2165
- Попросила "забрать" Петропавловск в Россию: казахстанка получила 3 года за шутку в Сети 06.06.2023 3941
- Пожар пытаются потушить в столичном ЖК - людей эвакуировали 06.06.2023 2885
- Видео с избиением младших курсантов военной школы Семея появилось в Сети 06.06.2023 3126
- "Астанчане ходят в туалет по расписанию": Алтай Кульгинов ответил на претензию 06.06.2023 2578
- В Казахстане планируют запретить выезд школьников за рубеж без приказа Минпросвещения 06.06.2023 3617
- "Ярлыки вешать мне не надо" - экс-аким Астаны о прозвище "Кульгинов - 20%" 06.06.2023 7940
- Ещё один казахстанец утонул в Таиланде - МИД 05.06.2023 2534
- "Работает китайский сотовый оператор" - депутат предложил установить киберщит на границах Казахстана 05.06.2023 1981
- Lexus и клинику в Боровом конфисковали у гражданки США 05.06.2023 2212
- Полицейский случайно застрелил коллегу в здании ДП Алматы 05.06.2023 3537
- Скончался казахстанец, впавший в кому после купания в Таиланде 04.06.2023 3533
- Жители Аксу на лодке врезались в кустарник. Пострадала женщина 04.06.2023 2010
- Тренер по боксу спас девочку из реки с сильным течением в Алматы 04.06.2023 2493
- Спасал невесту: стали известны подробности о впавшем в кому казахстанце в Таиланде 04.06.2023 4594
- Ударило током в фонтане: о состоянии трёхлетней жительницы Аксу рассказали врачи 04.06.2023 2295
- Родные впавшего в кому казахстанца просят доставить его санавиацией из Таиланда 04.06.2023 2806
- Подробности истории с пострадавшими детьми в фонтане Аксу: малышей спас полицейский 03.06.2023 2525
- Трёхлетняя девочка попала в реанимацию после купания в фонтане в Павлодарской области 03.06.2023 2386
- Бородатая женщина бросила вызов врачам и родила ребёнка 03.06.2023 4837
- Елена Рыбакина заболела и снялась с "Ролан Гаррос" 03.06.2023 2387
- Бывших следователя и начальника дознания в Шымкенте подозревают в мошенничестве 03.06.2023 2431
- Семью с ребёнком-аутистом не пустили на рейс в Турцию. В КГА отреагировали на инцидент 03.06.2023 2461
- СМИ заявили о задержании замдиректора рынка "Алтын Орда" 03.06.2023 3484
- "Облил жену кипятком, выбросил ребенка с 6 этажа". На что идут казахстанцы из-за азартных игр 02.06.2023 5090
- Трансгендер и распространитель порнографии Хилми приехал в Казахстан 02.06.2023 3577
- Взрыв в оружейном магазине Костаная: суд вынес приговор 02.06.2023 2461
- Топоры, кастеты, яд - какие запрещенные предметы изъяли у пассажиров в аэропорту Астаны 02.06.2023 2638
- Токаев показал квартиру в Алматы, в которой жил 01.06.2023 3486
- "Плохо побрился или забыл имя сотрудников" - полицейский издевался над заключёнными в ВКО и снимал это на камеру 01.06.2023 2524
- Служба госохраны теперь не будет отвечать за безопасность Назарбаева 01.06.2023 3014
- В самолете священника обнаружили 290 килограммов каннабиса 31.05.2023 3933
- "Если муж загулял, терпи" - популярный шоумен дал совет замужним казахстанкам 31.05.2023 3857
- В Казахстане готовятся рассекретить материалы политических репрессий ХХ века 31.05.2023 3110
- "Я не знаю, как сбежал Кудебаев" - в КНБ предложили журналистам самим выяснить, как сбежал генерал-майор 31.05.2023 2739
- Лесбиянка, вышедшая с ЛГБТ флагом к мавзолею, обратилась с просьбой к СМИ 31.05.2023 8029
- Сотрудница энергоснабжающей компании 4 года собирала деньги с сельчан за свет и тратила их на себя 31.05.2023 2222
- Директора школы уволили после видеообращения учеников в Астане 30.05.2023 5265
- Уголовное преследование за публичное оскорбление Елбасы хотят отменить в Казахстане 30.05.2023 6647
- В каких регионах Казахстана от СПИДа умирают чаще, сообщили в Минздраве 30.05.2023 2644
- Бывший депутат Бекболат Тлеухан спел на свадьбе 30.05.2023 3728
- Москву впервые атаковали беспилотники. Жителей эвакуировали 30.05.2023 3719
- "Его прокляли девушки" - причину серьёзного заболевания Мейрамбека Беспаева назвали его близкие 30.05.2023 12744
- Акорда раскрыла содержание записки, которую Путин передал Токаеву в Москве 29.05.2023 3264
- Трансгендера из Казахстана задержали за дебош в Москве 29.05.2023 16337
- Айжан Байзакова сменила фамилию: в интервью она рассказала, зачем это сделала 29.05.2023 3023
- Новую финпирамиду "Hit beat music" разоблачили в Казахстане 29.05.2023 2686
- Побег заключённых из колонии в Уральске опровергли в полиции 29.05.2023 3794
- За что задержали генерал-майора Билялова, рассказали в Антикоре 29.05.2023 3623
- 10 порностудий работали в Шымкенте - полиция разоблачила ОПГ 29.05.2023 3449
- Итальянцы пробуют казы: ролики о вкусе национальных блюд стали популярными в Сети 28.05.2023 3489
-
- Президент Узбекистана позвонил Токаеву 12.06.2023 567
- Токаев назначил уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения 12.06.2023 797
- Аружан Саин освободили от должности детского омбудсмена 12.06.2023 1509
- 14 погибших работников лесничества посмертно отмечены орденом "Құрмет" 11.06.2023 820
- Президент подписал документ об объявлении общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 871
- Токаев побеседовал со спасателями и волонтёрами 11.06.2023 723
- Президент объявил выговор акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву 11.06.2023 1078
- Вы понимаете, что погибло 14 человек? — Токаев прервал доклад вице-министра по ЧС 11.06.2023 2276
- Родным погибших назначат пособия, помогут с устройством детей в детские сады и вузы — Президент 11.06.2023 896
- Президент объявил 12 июня Днём общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 1920
- Токаев на вертолёте проинспектировал пострадавшую от пожаров область Абай 11.06.2023 980
- Токаев прилетел в область Абай, где бушуют лесные пожары 11.06.2023 930
- Из жизни ушёл без преувеличения большой человек: Смаилов выразил соболезнования родным Сапарбаева 10.06.2023 1095
- Токаев назначил нового главу МЧС 10.06.2023 1915
- Тушение крупного пожара в области Абай обсудили в Правительстве 10.06.2023 968
- Токаева пригласили в Пакистан 10.06.2023 1152
- Юрий Ильин освобождён от должности главы МЧС 10.06.2023 2270
- Токаев выразил соболезнования родным Бердибека Сапарбаева 10.06.2023 1105
- Токаев отложил визит во Вьетнам из-за ситуации с пожаром в области Абай 09.06.2023 1380
- Глобальный центр цифровой торговли углеродом хотят создать на базе МФЦА 09.06.2023 925
- Взаимодействие Total Energies с Казахстаном обсудил Токаев с главой компании 09.06.2023 1077
- Токаев принял известного экономиста Нуриэля Рубини 09.06.2023 1013
- Казахстан готов увеличивать экспорт сельхозпродукции в ЕС - Токаев 09.06.2023 1172
- Токаеву рассказали о строительстве крупнейшего исследовательского центра в Шымкенте 08.06.2023 5807
- Токаев оценил усилия Дэвида Ливингстона в деле цифровой трансформации финансового сектора Казахстана 08.06.2023 1816
- Токаев поздравил Антонеллу Бассани с назначением вице-президентом Всемирного банка 08.06.2023 1018
- Финансирование казахстанских проектов обсудил Токаев с главой Азиатского банка развития 08.06.2023 1162
- Токаев обсудил строительство завода на Карачаганаке с исполнительным директором Eni S.p.A. 08.06.2023 1312
- "Рост цифровизации оказывает кардинальное влияние на экономику" - президент Казахстана 08.06.2023 1135
- Токаев встретился с президентом ЕБРР 08.06.2023 1194
- "Глобальная система должна работать для всех, а не для избранных" - Токаев открыл Форум "Астана" 08.06.2023 1533
- Токаев принял в Акорде директора-распорядителя Международного валютного фонда 08.06.2023 1338
- Алтая Кульгинова сняли с поста заместителя премьера Казахстана 08.06.2023 3973
- Казахстан готов увеличить экспорт в Катар порядка 60 видов продукции - Токаев 07.06.2023 1710
- Президент вызвал в Акорду акима Астаны из-за ситуации с водой в столице 07.06.2023 2830
- Токаев принял в Акорде омбудсмена по правам человека 06.06.2023 1787
- Токаев принял в Акорде главу парламентской Ассамблеи ОБСЕ 06.06.2023 1744
- Институт Центрально-Азиатского сотрудничества появится в Казахстане 05.06.2023 2350
- Токаев подписал закон об обмене сведениями кредитных историй в ЕАЭС 05.06.2023 1832
- Онкоцентр, вузы и занятость на селе: о чём рассказали Кульгинову в ВКО 04.06.2023 2038
- Мечеть Султана Бейбарса открылась в Египте 04.06.2023 2073
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём госсимволов 04.06.2023 2214
- Президент Казахстана участвует в церемонии инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана 03.06.2023 2322
- Токаев прибыл в Турцию с рабочим визитом 03.06.2023 2293
- Токаев выразил соболезнования премьер-министру Индии 03.06.2023 1865
- Смаилов встретился с вице-президентом Еврокомиссии 03.06.2023 1910
- Опубликовано совместное пресс-коммюнике глав государств Центральной Азии и президента Европейского Совета 02.06.2023 2095
- Мы выступаем за то, чтобы Центральная Азия была ареалом мира и прогресса - Токаев 02.06.2023 1943
- Токаев: готовы предоставить преференции для разработки более 60 месторождений драгметаллов 02.06.2023 1594
- Казахстан к 2060 году должен достигнуть углеродной нейтральности - глава государства 02.06.2023 1784
- Казахстан ежегодно экспортирует 5 млн тонн зерновых и 1,5 млн тонн муки - Токаев 02.06.2023 1991
- Европейский Союз является крупнейшим торговым партнёром Казахстана - Токаев 02.06.2023 2089
- Президенты Казахстана и Кыргызстана встретились в Чолпон-Ате 02.06.2023 2204
- Токаев прибыл в Кыргызстан 02.06.2023 2309
- Назначены вице-министры экологии Казахстана 01.06.2023 2227
- Токаев заявил о важности открытия высокотехнологичных медцентров в Казахстане 01.06.2023 2635
- Эрдоган пригласил Токаева в Анкару 01.06.2023 2663
- Токаев показал квартиру в Алматы, в которой жил 01.06.2023 3486
- Казахстан и Корея придерживаются общих позиций по международным вопросам - Токаев 01.06.2023 2989
- Токаев посетил Центр инновационного творчества школьников в Алматы 01.06.2023 2898
- В Казахстане готовятся рассекретить материалы политических репрессий ХХ века 31.05.2023 3110
- Токаев сегодня встретится с иностранными послами 30.05.2023 2217
- О чём говорил Токаев на встрече с представителями общественности СКО 29.05.2023 2085
- Без науки Казахстан не сможет дальше развиваться - Токаев 29.05.2023 2448
- Токаев ознакомился с работой фабрики по производству бумажной продукции в СКО 29.05.2023 2593
- Акорда опубликовала график рабочих мероприятий Токаева на этой неделе 29.05.2023 2243
- Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана 27.05.2023 2212
- Токаев пригласил компании из ОАЭ активно участвовать в совместных проектах 26.05.2023 3083
- Казахстан готов стать центром развития евразийской промышленной кооперации - президент 25.05.2023 2793
- Сотрудничество в рамках ЕАЭС показывает положительную динамику - Токаев 25.05.2023 3329
- Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 25.05.2023 2576
- Токаев: мерило успеха экономической интеграции – не количество договоров, а новые рабочие места 24.05.2023 2516
- Мы формируем новый транспортный каркас Евразии - Токаев 24.05.2023 2973
- Токаев встретился с Путиным в Зарядье 24.05.2023 3860
- Политические репрессии: результаты научных проектов представили в Акорде 24.05.2023 4762
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву 24.05.2023 3273
- Токаев подписал Закон, связанный с таможенными пошлинами 24.05.2023 2631
- Договоры на $275 млн подписали на казахстанско-сингапурском бизнес-форуме в Астане 22.05.2023 3838
- Токаев наградил президента Сингапура орденом "Достық" 22.05.2023 3002
- В Акорде прошла встреча Токаева и президента Сингапура 22.05.2023 3599