Площадь пожара значительно сократилась – Уранхаев

Фото: МЧС РК

Какова ситуация на месте пожара в области Абай сообщили аким региона Нурлан Уранхаев и пресс-служба МЧС РК, передаёт BaigeNews.kz.

Работа по тушению огня проводится круглосуточно в основном в двух направлениях – Жерновка-Шульбинск и в районе села Каштак.

"Благодаря героическим усилиям всех участников тушения и ликвидации природного пожара удалось достичь ощутимого результата. За последние дни площадь пожаров значительно сократилась, работы находятся на постоянном контроле", - сообщил аким области Нурлан Уранхаев.

По информации оперативного штаба, угрозы населённым пунктам нет.

С помощью вертолётов проводят аэровизуальное обследование фронта пожара и сбросы воды на очаги. Уже осуществлено 1 450 сбросов объёмом более 4 000 тонн.

На месте ликвидации природного пожара развёрнут подвижный пункт управления, с организацией узла связи министра по ЧС и рабочих мест для оперативного штаба.

На телефоны горячей линии (8 7172 53 32 84, 8 722 235 38 31) поступило 170 звонков.

По данным АО "Казгидромет", 14 июня в регионе осадков не будет, ожидается ветер северный, северо-восточный с порывами до 23-28 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-13 градусов, днём - 20-25 градусов.