Плохие полицейские: за восемь месяцев 199 сотрудников МВД РК совершили уголовные правонарушения

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За январь–август 2022 года уголовные правонарушения совершили 199 сотрудников МВД РК — на 12,7 процента меньше, чем годом ранее. Среди них большинство совершили тяжкие уголовные правонарушения: 149 человек. Правонарушения небольшой тяжести совершили 22 сотрудника, средней тяжести — 25 сотрудников, особо тяжкие — один сотрудник, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.

Для сравнения: в аналогичном периоде 2021 года на уголовных правонарушениях попались 228 сотрудников МВД РК, минус 19,1процента за год. Отметим, что с 2019 года, по официальным данным, показатель сокращается.

В региональном разрезе больше всего нарушителей из ведомства пришлось на Алматы: 25 человек — на 8,7 процента больше, чем годом ранее. Далее идут Актюбинская (19 человек, плюс 72,7 процента за год), Алматинская (17 человек, плюс 54,5 процента) и Северо-Казахстанская (17 человек, годовой рост — в 2,4 раза) области.

Наименьшая численность сотрудников МВД, совершивших уголовные правонарушения, была зафиксирована в Восточно-Казахстанской области: всего один человек против 17 годом ранее.

Заметное и резкое сокращение численности правонарушителей среди сотрудников МВД наблюдалось также в Атырауской (шесть человек, против 26 годом ранее) и Жамбылской (девять человек, против 22 человек годом ранее) областях.

Половина правонарушителей среди сотрудников МВД попалась на коррупционных и иных уголовных правонарушениях против интересов государственной службы и государственного управления: 100 человек — на два процента меньше, чем годом ранее. Самые "популярные" правонарушения в этой сфере — взятки, халатность и превышение власти или должностных полномочий.

Правонарушения против собственности совершили 50 человек против 55 годом ранее. Здесь среди "популярных" нарушений — мошенничество, кражи и присвоение или растрата вверенного чужого имущества.

Уголовные правонарушения против конституционных и иных прав и свобод человека и гражданина за январь–август текущего года совершили 14 человек, против 12 в аналогичном периоде годом ранее, и все эти сотрудники попались непосредственно на пытках. К слову, отметим: в годовой динамике, по крайней мере, по официальным данным, за 2021 год на пытках попались восемь человек. Однако в том же году всего за 8 месяцев среди работников МВД оказалось 12 таких правонарушителей. Впрочем, о вопросах к официальной статистике в этом сегменте мы уже писали днём ранее.