За неполных шесть лет в Казахстане прекратили 85 процентов уголовных дел о пытках

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Власти Казахстана неоднократно заявляли о "нулевой терпимости" к пыткам в учреждениях закрытого типа. Действительно, в среднем судьи осуждают за пытки 15 сотрудников МВД в год. Но эти цифры мало о чём говорят. В отличие от количества дел о пытках, которые правоохранительная система прекращает по разным причинам, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.

В неполном 2022 году количество жалоб на допросы с пристрастием выросло в 2,4 раза по сравнению с прошлым годом. Всего с начала января было возбуждено 783 уголовных дела по статье "Пытки". Однако 69 процентов из них были впоследствии прекращены в силу отсутствия доказательств.

Во всём мире существуют разные методы пыток, применяемых чиновниками или другими лицами по их подстрекательству, с их ведома или молчаливого согласия. Пытки включают также сексуальное и психологическое насилие — например, лишение сна или длительное одиночное заключение.

Но чаще всего по вине полиции люди страдают от физических пыток — это могут быть избиения, пощёчины, пинки, повешения, удары током. Или, к примеру, прижигание утюгом: в конце июня трое полицейских из Алматинской области признались в том, что пытали задержанных во время январских беспорядков раскалённым утюгом, пострадали 25 человек, сообщает СЦК.

Другим громким случаем стали пытки Нурболата Омирбекова, которого, по сообщению Otyrar, пять сотрудников туркестанской полиции подозревали в краже двух овец. В полицейском участке, где мужчина был задержан, его избивали, надев на голову полиэтиленовый пакет. Полицейские заставляли Нурболата подписать документы, заявив, что его судьба уже решена, якобы по согласованию с прокурором.

В Казахстане дела о пытках доходят до судов лишь в редких случаях — большая их часть закрывается на этапе следствия за отсутствием состава преступления или доказательств.

С 2017-го по август 2022 года включительно в производстве ежегодно находилось в среднем 736 уголовных дел по статье 146 Уголовного кодекса Республики Казахстан ("Пытки"). За этот же период 85процента дел было прекращено из-за "обстоятельств, исключающих производство по делу" (статья 35 УПК РК). К таким "обстоятельствам" можно отнести предполагаемое отсутствие самого факта правонарушения (пыток) или, например, отсутствие жалоб со стороны потерпевшего.

Как и следовало ожидать, статистика госорганов по пыткам сильно разнится с цифрами независимых правозащитных организаций.

Например, по данным Комитета правовой статистики и специальных учётов Генеральной прокуратуры, в 2020 году в Казахстане было зарегистрировано 63 уголовных дела по статье "Пытки". В то же время в Коалицию НПО Казахстана против пыток за этот период поступило 225 жалоб на жестокое обращение с подозреваемыми и осуждёнными гражданами (данные за 2021 год недоступны). Разница в данных надзорного органа и НПО существенная — в 3,5 раза.

Сокрытие фактов пыток обнажается даже при сопоставлении противоречивых заявлений официальных лиц и официальной статистики. Например, в 2020 году были обвинены в пытках 14 сотрудников МВД, двое из них работали непосредственно в уголовно-исполнительной системе.

Несмотря на это, по итогам 2020 года пресс-служба Комитета уголовно-исполнительной системы сообщила, что за этот период в колониях не было зафиксировано ни одного случая применения пыток: "Комитет УИС придерживается твёрдых принципов соблюдения законности в местах лишения свободы, в том числе в отношении режима и условий содержания осуждённых. Любое моральное или физическое давление в адрес отбывающих наказание как со стороны осуждённых, так и со стороны сотрудников УИС жёстко пресекается. В этом году осуждённых за пытки сотрудников нет". 99процента жалоб осуждённых и их родственников о неправомерных действиях сотрудников казахстанских колоний, по мнению органа, не подтвердилось.

Для большего доказательства невинности полиции в том же году на странице Facebook Комитета уголовно-исполнительной системы было размещено видео, в котором сами осуждённые якобы провоцируют сотрудников колонии на насилие.

Девять из десяти заявлений о пытках и жестоком обращении, официально представленных правительствам разных стран, остаются без внимания, заявил в 2021 году Нильс Мельцер, на тот момент Специальный докладчик ООН по вопросу о пытках.

По его мнению, некоторые страны даже не реагируют на пытки таким образом, чтобы можно было эффективно предотвратить или расследовать соответствующее нарушение.

А недавно Генеральная прокуратура рассказала о том, как в Казахстане борются с пытками.