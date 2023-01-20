Плохая экология и падение нравственности - эксперты назвали главные вызовы для стран ЦА

Фото: BaigeNews.kz/Арман Мухатов

В Астане проходит экспертная встреча "Центральная Азия-2030: образы будущего". Эксперты из стран Центральной Азии обсуждают актуальные проблемы консолидации региона и вопросы сотрудничества, передаёт BaigeNews.kz.

Директор Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан Элдор Арипов назвал три основных вызова, с которыми, по его мнению, регионам придётся столкнуться в ближайшие пять лет.

"В первую очередь, мы должны обратить внимание на вопросы, связанные с изменением климата, экологии и водопользованием. Это тот колокол тревоги, который очень сильно бьёт и требует нашего пристального внимания. Очень быстрыми темпами растёт температура в Центральной Азии. Как говорят прогнозисты, этот темп роста температуры будет с каждым годом усиливаться. Это уже приводит к очень серьезным процессам деградации, к опустыниванию земель, к сокращению площади ледников и в Кыргызстане, и в Таджикистане. Это основной источник воды для региона. Также говорят, что в 2050 году водосток Амударьи сократится на 15 процентов, Сырдарьи на пять процентов, что неизбежно приведет к тому, что будет сокращаться производительность сельского хозяйства где-то на 30 процентов. А это уже выход на вопросы продовольственной безопасности", - сказал эксперт.

Второй вызовом он отметил молодежь. По его словам, Центральная Азия - это один из самых молодых регионов в мире.

"От 25 до 30 процентов доля населения занимает молодежь, которая нуждается в рабочих местах, социальных лифтах и образовании. Понятно, что молодежь в центре внимания не только нас, правительства, но и различных деструктивных сил, которые также пытаются навязать нашему молодому поколению радикальные ценности и идеи. Поэтому борьба за будущее молодого поколения Центральной Азии - это борьба за будущее региона", - подчеркнул Элдор Арипов.

В свою очередь, директор Национального института стратегических исследований при Президенте Кыргызской Республики Азиз Канатбек обозначил вопросы безопасности.

"В первую очередь, я бы назвал вопросы безопасности, не только продовольственной или экологической, но и концептуальной. Во втором вызове об изменении климата я соглашусь с Элдором Тариповым. Это больше не вызов, а угроза. Третьим вызовом я бы назвал кризис просвещения, падение нравственности. Над этим нужно работать. Поэтому поставляются нашими руководителями акценты на молодежь. Ну и вопросы кооперации, каким образом мы всё это видим, какие возможности у нас есть, и что мы можем сделать для стран Центральной Азии, учитывая те минусы кооперации объединения других государств", - сказал он.

Фото Армана Мухатова.





