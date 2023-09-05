Плиты обрушились в строящемся доме в Актау

В Сети распространяется видео последствий обрушения этажа в строящемся доме в Актау. Инцидент прокомментировали в акимате города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Последствия ЧП снял на камеру мобильного телефона строитель. По его словам, он чудом избежал летального исхода.

"Это моя комната. Здесь были мои документы, вещи. Я успел выйти, и плиты упали. Бетон упал, чудом не погиб, в подвал провалились моя постель, все вещи", - рассказывает на видео мужчина.

По информации автора видео, дом находится в 29А микрорайоне.

В Управлении государственного строительно-архитектурного контроля Мангистауской области сообщили, что этаж в строящемся здании обрушился два дня назад, но до публикации видеоролика с инцидентом в СМИ информация о произошедшем от технического надзора не поступала.

Застройщиком является ТОО "Caspian Mega Construction".

В Управлении подтвердили, что у объекта, где произошло ЧП, имеются архитектурно-планировочное задание, согласованный эскизный проект, положительное заключение частной экспертизы на рабочий проект и уведомление о начале производства строительно-монтажных работ.