Плиты обрушились в строящемся доме в Актау
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Сети распространяется видео последствий обрушения этажа в строящемся доме в Актау. Инцидент прокомментировали в акимате города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.
Последствия ЧП снял на камеру мобильного телефона строитель. По его словам, он чудом избежал летального исхода.
"Это моя комната. Здесь были мои документы, вещи. Я успел выйти, и плиты упали. Бетон упал, чудом не погиб, в подвал провалились моя постель, все вещи", - рассказывает на видео мужчина.
По информации автора видео, дом находится в 29А микрорайоне.
В Управлении государственного строительно-архитектурного контроля Мангистауской области сообщили, что этаж в строящемся здании обрушился два дня назад, но до публикации видеоролика с инцидентом в СМИ информация о произошедшем от технического надзора не поступала.
Застройщиком является ТОО "Caspian Mega Construction".
В Управлении подтвердили, что у объекта, где произошло ЧП, имеются архитектурно-планировочное задание, согласованный эскизный проект, положительное заключение частной экспертизы на рабочий проект и уведомление о начале производства строительно-монтажных работ.
"В ходе выездного осмотра главным государственным строительным инспектором области принято решение провести проверку выполненных (выполняемых) строительно-монтажных работ, применяемых строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования на соответствие проектным решениям и государственным нормативам. Это касается обеспечения прочности, устойчивости, надёжности несущих и ограждающих конструкций и эксплуатационных качеств зданий. Имеется вероятность использования некачественных материалов и ведение строительно-монтажных работ с нарушениями. Большая вероятность того, что в плите была поперечная или косая трещина, что и привело к её обрушению. Обломки верхней плиты, падая, обрушили нижние плиты", - пояснили в управлении.