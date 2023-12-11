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Платные парковки заработают в Алмалинском районе Алматы

Сегодня, 01:09
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акимат Алматы Сегодня, 01:09
Сегодня, 01:09
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Фото: акимат Алматы

В Алматы с 11 декабря в Алмалинском районе начнут работать платные тротуарные парковки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.

Всего будет 27 зон и 6504 парковочных места, включая 454 места для людей с инвалидностью. Время работы с 8:00 до 19:00, стоимость часа - 100 тенге.  
 
Нарушения фиксируются автоматически мобильными комплексами (спецавто). Запуск системы платных парковок проходит поэтапно. 11 сентября был подключен Медеуский район. 
 
Как внести предоплату за парковку:

- поминутно через приложение "Парковки Алматы"; 
- на almaty-parking.kz; 
- по QR-коду на табличках через приложение Kaspi.kz; 
- терминал kassa 24; 
- абоненты Kcell, Activ, Beeline, Tele2, Altel, отправив SMS на номер 1309. 

Указать номер парковки, номер авто и количество часов через знак "*". К примеру, 6021*123ААА02*1. 
 
Ведётся работа по оплате через QR-коды банков второго уровня.   
 
Обращения принимаются через сервис eOtinish, на Almaty-parking.kz или по адресу: ул. Байсеитовой, 40, н.л.71, 5-й кабинет.   
Сall-центр по номеру: +7 (727) 390-8000 с 8:00 до 20:00 ежедневно.

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