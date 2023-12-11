Платные парковки заработают в Алмалинском районе Алматы
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В Алматы с 11 декабря в Алмалинском районе начнут работать платные тротуарные парковки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.
Всего будет 27 зон и 6504 парковочных места, включая 454 места для людей с инвалидностью. Время работы с 8:00 до 19:00, стоимость часа - 100 тенге.
Нарушения фиксируются автоматически мобильными комплексами (спецавто). Запуск системы платных парковок проходит поэтапно. 11 сентября был подключен Медеуский район.
Как внести предоплату за парковку:
- поминутно через приложение "Парковки Алматы";
- на almaty-parking.kz;
- по QR-коду на табличках через приложение Kaspi.kz;
- терминал kassa 24;
- абоненты Kcell, Activ, Beeline, Tele2, Altel, отправив SMS на номер 1309.
Указать номер парковки, номер авто и количество часов через знак "*". К примеру, 6021*123ААА02*1.
Ведётся работа по оплате через QR-коды банков второго уровня.
Обращения принимаются через сервис eOtinish, на Almaty-parking.kz или по адресу: ул. Байсеитовой, 40, н.л.71, 5-й кабинет.
Сall-центр по номеру: +7 (727) 390-8000 с 8:00 до 20:00 ежедневно.
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