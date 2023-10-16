Пластиковые крышки спасают жизни: волонтёры Шымкента рассказали о важном проекте

Пластиковые крышки от упаковок молочных продуктов, газированных напитков, шампуней и детских пюре на самом деле не ненужный мусор, а очень ценная вещь, которая для предпринимателей и детей с различными заболеваниями на вес золота, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Два года назад "Добряки Шымкента" решили запустить в городе необычную акцию - установили боксы и предложили жителям вместе спасать мегаполис от пластика. Активистам удалось собрать не просто тонны крышек, но и подарить надежду и жизнь детям, которые борются с раком.

За каждый килограмм крышек перерабатывающие компании платят от 220-250 тенге, полученную сумму волонтёры переводят на счета своих маленьких подопечных.

Четырёхлетняя Дарина Хикматуллина теперь не проходит мимо крышечек, даже гуляя с родителями по улице. Малышка ответственно складывает колпачки из пластика в специально отведённую для них коробку дома. В прошлом году весь город помогал Хикматуллиным собирать деньги на лечение. Врачи диагностировали у Дарины нейробластому лёгкого четвёртой степени, необходимо было срочное дорогостоящее лечение, которое пациентка получала в Турции. Болезнь отступила в 2023 году. По словам мамы и папы, одно из последних обследований показало, что девочка смогла победить страшный недуг. Сейчас у неё ремиссия, и она решила участвовать в акции, чтобы и другие дети могли получить шанс на хорошее лечение.

"Больше я не выбрасываю крышки и не играю с ними, собираю, чтобы потом с папой и мамой поехать на склад и отдать их. Я метаю стать балериной, когда вырасту, а ещё мечтаю, чтобы все дети никогда не болели", - говорит Дарина.

Организовал сбор на своём рабочем месте и отец девочки Альберт Хикматуллин. Мужчина работает в одном из популярных заведений города. Он вспоминает, что по началу не проявил никакого интереса к сбору крышек, поддержал проект, только когда в дом постучалась беда.

"Скептически отнёсся к такой идее, я узнал о ней из социальных сетей, порадовался за успехи волонтёров, когда им начали приносить пластиковый утиль. Но со своими родными и друзьями мы начали собирать, только когда заболела Дарина. Я помню эти мысли, что упустил полгода с того момента, как узнал о задумке, и что всё это время я мог бы помогать собственному ребенку. У нас оказались очень отзывчивые соседи и дети из соседних дворов, они ходили по улице и собирали крышки, чтобы мы могли их сдать и получить помощь на лечение", - рассказал глава семейства.

Главный посыл акции - не только спасение экологии, но и благотворительность. Как говорит волонтёр "Добряков" Валерия, каждый, кто принёс хотя бы небольшой пакет с крышками, уже делает огромный вклад в большое дело. Он невольно становится волшебником, который помогает и дарит надежду детям с онкологическими заболеваниями.

"В этот раз нам удалось собрать одну тонну 705 килограммов крышек. Начали сбор примерно в мае. Для этой акции на нашем волонтёрском складе отведена специальная комната. Отрадно, что в эко-благотворительном проекте участвуют все - от мала до велика. Это и детсадовцы, и школьники, студенты, и, конечно, взрослые люди. Благодаря такому сплочению мы спасаем любимый Шымкент от огромного количества пластика и дарим ему вторую жизнь. За это количество крышек нам удалось выручить 375 тысяч тенге, каждая копейка из этой суммы будет отправлена на лечение уже шестого нашего маленького подопечного. По всему городу мы установили специальные боксы, они есть магазинах, торговых центрах, супермаркетах. Каждый может поставить подобный бокс у себя дома, для этого понадобится, к примеру, пятилитровая бутылка, обычное ведро или коробка. За два года существования мы собрали шесть тонн 457 килограммов крышек, в сумме это - миллион 140 тысяч тенге. Мы научили людей по-другому смотреть на обыденные вещи, которые порой кажутся ненужными. С каждым сбором мы ставим новые рекорды, и это безусловно победа", - сказала Валерия.

За время существования проекта у него появились постоянные участники. Одна горожанка практически ежемесячно собирает самостоятельно до 60 килограммов крышек. У неё даже есть определённые точки сбора, о которых она не рассказывает. Другой учпривозит крышки из различных путешествий. И для этого у него всегда есть отдельное место в чемодане.

Волонтёры сетуют, что порой очень сложно убедить государственные организации в действенности и важности проекта.

"Мы предлагали ГОРОНо поставить боксы для сборов в школах, ведь там всегда очень много детей, которые наверняка пьют воду и выбрасывают бутылки в урны. Они могли бы приучится "фильтровать" мусор, стать участниками эко акции и познакомиться с подобным видом благотворительности", - сказала Валерия.

О том, что пластик готовы приобретать в любом количестве, говорят и предприниматели. Сотрудник фирмы по переработке вторсырья Адилхан Наурузов приезжает за крышками на ГАЗели, и заявляет, что в третьем мегаполисе больше нигде не купишь крышки в таком количестве.

"Забираем крышки и превращаем их в специальные гранулы. А затем из них делаем трубы, вёдра, тазики, вешалки - все что угодно можем сделать для дальнейшего использования", - рассказал мужчина.

Начать собирать и сдавать крышки можно не только в Шымкенте, но и в других городах Казахстана. Волонтёры отмечают, что "утиль" не занимает много места. А ещё именно крышки легко перерабатываются и точно встречаются в жизни людей ежедневно.

"Добряки Шымкента" теперь собирают крышечки для девятилетней Эвелины Смияновой. Девочке необходима на пересадка почек (Диагноз: хроническая почечная недостаточность 5 стадии). Операция запланирована в Беларуси, в силах казахстанцев подарить девочке возможность жить полноценной жизнью.

Пункты приёма крышек открыты также в магазинах Metro в Алматы, Астане, Караганде, Павлодаре и Усть-Каменогорске.