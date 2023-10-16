Плантацию индийской конопли в яблоневом саду обнаружили полицейские в Алматинской области

Официальный представитель Министерства внутренних дел РК ШугылаТурлыбек на брифинге в ведомстве сообщила, что с июня до конца октября в рамках ОПИ "Карасора" полицейские изъяли более 29 тонн наркотиков, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"При вертолётном облёте Алматинской области сотрудниками по противодействию наркопреступности недалеко от села Тургень была обнаружена плантация индийской конопли. Культивированная конопля была высажена в яблоневом саду на участке площадью 15 гектаров. Наркосодержащие растения, надежно укрытые между рядами плодовых деревьев, получали обильный полив и уход", - отметила Шугыла Турлыбек.

По её словам, владельцем земельного участка оказался местный житель, ранее отбывавший наказание за наркопреступление. Всего изъято более 900 кустов индийской конопли общим весом 2,8 тонны.

"Этот сорт конопли отличает большая длина, до четырёх метров, и вес куста, который достигает 10 килограммов. Оптовая стоимость на чёрном рынке килограмма такой марихуаны достигает полумиллиона тенге", - подчеркнула спикер.

В целом, за период ОПМ "Карасора" – с июня до конца октября, органами внутренних дел выявлено около 1300 наркопреступлений, из них около 600 фактов сбыта наркотиков. Из незаконного оборота изъято более 29 тонн наркотиков, в том числе 61 килограм героина, около 200 килограммов гашиша, 1,6 тонны маковой соломки, пять килограммов опийного мака, 27 тонн марихуаны. Ликвидировано 16 нарколабораторий, изъят 71 килограмм "синтетики".