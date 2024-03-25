Плановые работы начались на Шымкентском НПЗ: сформирован запас нефтепродуктов

На Шымкентском НПЗ сегодня стартовали планово-предупредительные работы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на на Telegram-канал КазМунайГаза.

Отмечается, что такие работы проводятся во исполнение закона о гражданской защите в области промышленной безопасности для обеспечения дальнейшей безопасной эксплуатации технологических установок предприятия и в соответствии с планом-графиком Министерства энергетики РК.

"На момент начала работ на заводе сформирован достаточный запас по всей линейке нефтепродуктов, которые будут равномерно отгружаться на внутренний рынок. В то же время Павлодарский нефтехимический и Атырауский нефтеперерабатывающий заводы продолжают производить топливо в штатном режиме", — говорится в сообщении.

На предприятии провели стартовое совещание с привлеченными к работам подрядными организациями. Руководство завода поставило задачи по строгому соблюдению техники безопасности в ходе ППР и эффективному планированию рабочего процесса.