Планировал уехать в Сирию: КНБ задержал религиозного радикала

КНБ при координации прокуратуры по подозрению в пропаганде терроризма в г. Шымкенте задержан житель Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на комитет.

"По материалам следствия, он планировал переправиться в Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористических группировок. В отношении фигуранта расследуется уголовное дело по статье 256 Уголовного Кодекса, проводятся следственные действия", - сообщили в КНБ.

Иная информация, в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального Кодекса РК, разглашению не подлежит.