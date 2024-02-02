Планировал уехать в Сирию: КНБ задержал религиозного радикала
Сегодня, 13:42
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Сегодня, 13:42Сегодня, 13:42
176Фото: gov.kz
КНБ при координации прокуратуры по подозрению в пропаганде терроризма в г. Шымкенте задержан житель Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на комитет.
"По материалам следствия, он планировал переправиться в Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористических группировок.
В отношении фигуранта расследуется уголовное дело по статье 256 Уголовного Кодекса, проводятся следственные действия", - сообщили в КНБ.
Иная информация, в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального Кодекса РК, разглашению не подлежит.
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