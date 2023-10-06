План совместных мероприятий по профилактике и тушению лесных пожаров примут Казахстан и Кыргызстан

Министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев встретился c чрезвычайным и полномочным послом Кыргызской Республики Дастаном Дюшекеевым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство.

Во время встречи министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев и чрезвычайный и полномочный посол Кыргызской Республики Дастан Дюшекеев обсудили Соглашении между правительством Республики Казахстан и кабинетом министров Кыргызской Республики по профилактике и тушению природных пожаров на приграничных территориях.

Отмечается, что документ способствует улучшению взаимодействия по профилактике и тушению природных пожаров на приграничных территориях и сокращению причиняемого ими ущерба, взаимопомощи и обмена опытом по борьбе с природными пожарами, развитию эффективной формы двустороннего взаимодействия по профилактике и тушению лесных и степных пожаров.

Ерлан Нысанбаев выразил уверенность, что мероприятия в рамках Соглашения позволят динамично развивать сотрудничество между двумя странами по части охраны и защиты лесов от природных пожаров.

Стороны договорились о разработке и принятии совместного Плана мероприятий, направленного на реализацию соглашений, и обсуждении всех возникающих вопросов в формате видеоконференц связи.