План совместных мероприятий по профилактике и тушению лесных пожаров примут Казахстан и Кыргызстан
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Министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев встретился c чрезвычайным и полномочным послом Кыргызской Республики Дастаном Дюшекеевым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство.
Во время встречи министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев и чрезвычайный и полномочный посол Кыргызской Республики Дастан Дюшекеев обсудили Соглашении между правительством Республики Казахстан и кабинетом министров Кыргызской Республики по профилактике и тушению природных пожаров на приграничных территориях.
Отмечается, что документ способствует улучшению взаимодействия по профилактике и тушению природных пожаров на приграничных территориях и сокращению причиняемого ими ущерба, взаимопомощи и обмена опытом по борьбе с природными пожарами, развитию эффективной формы двустороннего взаимодействия по профилактике и тушению лесных и степных пожаров.
Ерлан Нысанбаев выразил уверенность, что мероприятия в рамках Соглашения позволят динамично развивать сотрудничество между двумя странами по части охраны и защиты лесов от природных пожаров.
Стороны договорились о разработке и принятии совместного Плана мероприятий, направленного на реализацию соглашений, и обсуждении всех возникающих вопросов в формате видеоконференц связи.
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