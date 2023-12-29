План развития животноводства определили в Казахстане

Планы развития животноводства на ближайшую перспективу обсудили в Правительстве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

"Вывести отечественное животноводство в число передовых направлений сельского хозяйства планируется за счет открытия новых рынков экспорта и удешевления производства мяса. Разработана и в скором времени будет утверждена Дорожная карта развития мясного скотоводства и овцеводства на 2024-2026 годы", - говорится в сообщении.

Для удешевления отечественного производства изучаются и готовятся к внедрению передовые технологии содержания скота.

"На сегодня в основных животноводческих регионах сформирован пул из крупных инвестпроектов, имеющих большой потенциал. Так, в областях Жетісу и Абай уже сформированы 2 проекта по овцеводству. ТОО "Алакол-Агро" (область Жетісу) начало сотрудничество с австралийскими консультантами для старта технического аудита проекта расширения откормплощадки до 50 тыс. голов овец", - отметили в Правительстве.

Кроме того, по итогам визита казахстанской делегации в Австралию 4 фермерских хозяйства заявили о готовности реализовать 5 пилотных крупных инвестпроектов. Это ТОО "Олжа Агро" (Костанайская область), "Терра" (Костанайская область и ЗКО), "Кайып-Ата" (Туркестанская область) и "Кайынды" (область Жетісу). Также в пуле проектов есть заявка от предпринимателей ЗКО на строительство репродуктора по разведению овец.

Как отметили на совещании представители МСХ, для реализации крупных инвестпроектов в животноводстве имеются все необходимые предпосылки. В частности, из возвращенных в государственную собственность 10 млн га сельхозземель только 2,8 млн на сегодня перераспределены для использования. Помимо этого, учитывая наличие порядка 60 млн га пастбищных угодий на землях запаса, отрасль отгонного овцеводства имеет большой потенциал для дальнейшего развития.