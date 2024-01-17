План по вводу жилья в Казахстане перевыполнили почти на 15%

В Казахстане в 2023 году на 12% превысил общий объем, введённого в эксплуатацию жилья. Такие данные приводит Первое кредитное бюро, передаёт BaigeNews.kz.

"В 2023 году общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий составила 17,5 млн кв. м. Относительно предыдущего года это больше на 11,9%. Нынешний уровень – самый высокий за последние 10 лет", - сообщают аналитики.

По данным ПКБ, рост ввода произошел за счет многоквартирных домов.

Среди регионов, по прежнему лидируют Астана и Алматы. Они сформировали 36% совокупного ввода, или 6,3 млн кв. м. На фоне всех остальных объемами выделяются лишь Актюбинская область (1,3 млн кв. м) и Шымкент (1,1 млн кв. м).

Таким образом, план по вводу жилья на 2023 год, составляющий 15,3 млн кв. м, оказался перевыполнен почти на 15%.