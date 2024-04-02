План по предупреждению паводков разработают в правительстве Казахстана

На заседании правительства глава кабмина Олжас Бектенов отметил, что в ближайшие дни будет заметное потепление и начнётся новая активная фаза паводков в северных, центральных и восточных регионах. В этой связи глава кабмина поручил принять ряд мер, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Олжас Бектенов отметил, что работа по эвакуации осложняется убежденностью жителей в отсутствии такой необходимости – они не верят в тяжелые последствия наводнения.

"Прошу казахстанцев очень серьёзно относиться к оповещению акиматов и специальных служб, слушать их и принимать вынужденные неудобства. Это позволит сохранить жизни. Эвакуация направлена именно на обеспечение вашей безопасности. Прошу оказывать содействие спасателям, не осложнять их работу и, тем более, не проявлять агрессию. Они работают для вас", - сказал Бектенов.

По словам Бектенова, сейчас самое главное – это обеспечить заблаговременную эвакуацию.

"Необходимо извлечь уроки допущенных ошибок и выстроить работу по-новому. При этом важно своевременно информировать население о всех шагах проводимой работы", - подчеркнул премьер.

Также поручено провести подробный анализ сложившейся паводковой ситуации с выявлением причин, способствовавших значительному паводку, и выработкой предложений по их устранению.

"Каждый регион с учетом географической специфики и погодных особенностей должен актуализировать план действий. В этой связи поручаю Министерству по чрезвычайным ситуациям совместно с заинтересованными государственными органами и акиматами разработать план по предупреждению паводков на 2025-2029 годы. К этой работе надо привлечь опытных отраслевых экспертов", - сказал Бектенов.

Министерствам по чрезвычайным ситуациям, нацэкономики, финансов, транспорта, строительства, водных ресурсов и акиматам регионов поручено незамедлительно начать оценку объемов нанесенного стихией ущерба и оказание материальной помощи пострадавшим людям.

Акиматы на местах должны адресно оповещать пострадавших жителей об алгоритме возмещения ущерба и помощи в строительстве домов.