План по доходам перевыполнен на 125 миллиардов тенге - Минфин РК

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Заместитель премьер-министра, министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев на заседании правительства сообщил о показателях об исполнении государственных финансов по итогам восьми месяцев этого года, передает BaigeNews.kz.

По его словам, в госбюджет поступило доходов на сумму 10 триллионов 85 миллиардов тенге, план исполнен на 104,9%.

Он отметил, что в денежном выражении план по доходам перевыполнен на 125 миллиардов тенге, из них налоги – на 69 миллиардов тенге, неналоговые поступления – на 56 миллиардов тенге.

"Основная сумма перевыполнения по налогам приходится по НДС и ЭТП на сырую нефть. Факторами перевыполнения плана по НДС в сравнении с аналогичным периодом прошлого года являются увеличение оборотов по реализации товаров, работ и услуг на 30%, снижение сумм возврата НДС на 27 миллиардов тенге, увеличение объема импорта из третьих стран на 22%", сказал Ерулан Жамаубаев.

План по ЭТП на сырую нефть перевыполнен за счет роста средней мировой цены на сырую нефть, а также ослаблением курса тенге к доллару. План не исполнен по корпоративному подоходному налогу и импортным таможенным пошлинам.