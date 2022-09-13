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  • План по доходам перевыполнен на 125 миллиардов тенге - Минфин РК
Baigenews.kz Сегодня, 10:45
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Фото: Baigenews.kz

План по доходам перевыполнен на 125 миллиардов тенге - Минфин РК

Заместитель премьер-министра,  министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев на заседании правительства сообщил о показателях об исполнении государственных финансов по итогам восьми месяцев этого года, передает BaigeNews.kz.

По его словам, в госбюджет поступило доходов  на сумму 10 триллионов 85 миллиардов тенге, план исполнен на 104,9%. 

Он отметил, что в денежном выражении план по доходам перевыполнен на 125 миллиардов тенге, из них налоги – на 69 миллиардов тенге, неналоговые поступления – на 56 миллиардов тенге.

"Основная сумма перевыполнения по налогам приходится по НДС и ЭТП на сырую нефть. Факторами перевыполнения плана по НДС в сравнении с аналогичным периодом прошлого года являются увеличение оборотов по реализации товаров, работ и услуг на 30%, снижение сумм возврата НДС на 27 миллиардов тенге, увеличение объема импорта из третьих стран на 22%", сказал Ерулан Жамаубаев.

План по ЭТП на сырую нефть перевыполнен за счет роста средней мировой цены на сырую нефть, а также ослаблением курса тенге к доллару. План не исполнен по корпоративному подоходному налогу и импортным таможенным пошлинам.

"Неисполнение плана по КПН связано с уменьшением сумм заявленных авансовых платежей за восемь месяцев 2022 года по 629 крупным налогоплательщикам, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 26%.

Неисполнение плана по импортным таможенным пошлинам связано с геополитической ситуацией и санкциями", - сообщил министр

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#Бюджет #финансы
Сегодня, 10:45
79
Зарина Козова Журналист

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