План не удался: 5 кг героина нашли в баке автомобиля в Туркестанской области

По предварительным данным, это более пяти килограммов героина, 792 граммов опия и более пяти килограммов гашиша, а также более килограмма синтетических наркотиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

"6 марта 2023 года в пункте пропуска "Жибек Жолы" на территории Сарыагашского района Туркестанской области пограничным нарядом остановлена автомашина под управлением иностранного гражданина. В ходе осмотра транспортного средства обнаружено около 14 кг наркотических средств и психотропных веществ, сокрытых в топливном баке. Из них: пять кг 290 г героина, 792 г опия и 5 кг 335 г гашиша, а также 1 кг 962 г синтетических наркотиков", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 3, статьи 297 УК РК. Иная информация в интересах следствия в соответствии статьёй 201 УК РК разглашению не подлежит.