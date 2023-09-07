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"Плакала и хотела спрыгнуть с пятого этажа". Участковый спас женщину в Хромтау

Сегодня, 02:16
АВТОР
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instagram.com/polisia_aqtobe Сегодня, 02:16
Сегодня, 02:16
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Фото: instagram.com/polisia_aqtobe

Полицейский спас женщину, которая хотела спрыгнуть с пятого этажа жилого дома в Хромтау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Актюбинской области.

6 сентября около 20:00 на канал 102 поступило сообщение о том, что женщина хочет спрыгнуть из окна пятиэтажки. По адресу сразу приехали участковые инспекторы полиции, заступившие на очередное дежурство. Они пытались отговорить женщину прыгать. Всё происходящее сняли на видео очевидцы.

"Трое участковых инспекторов полиции, долго не раздумывая, поднялись на крышу. Они провели беседу с женщиной, успокаивая её. Женщина плакала и просила оставить её в покое. В этот момент капитан полиции Райымбек Онгарбаев, рискуя своей жизнью, с крыши перелез на балкон и спас женщину", — сообщили в ДП.

 
 
 
 
 
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Публикация от Polisia AKTOBE (@polisia_aqtobe)

В настоящее время полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

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