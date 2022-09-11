Питомник по разведению сайгаков предложили открыть китайские инвесторы в ЗКО

Фото: acbk.kz

Китайские компании готовы инвестировать в открытие питомника по разведению сайгаков в Западно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата ЗКО.

Это предложение они озвучили на совещании с акимом ЗКО Гали Искалиевым по видеосвязи.

"В ходе встречи китайские компании предложили за счёт частных средств открыть питомник по разведению сайгаков в Западно-Казахстанской области. Там же в лаборатории разместить завод по переработке деривата (рога) сайги и поделились планами по открытию объединенного предприятия. Глава региона подробно изучил вопрос и отметил, что данное предложение будет рассмотрено. Кроме того, участники встречи обсудили возможные размеры добычи сайгаков путём проведения научных исследований", - отмечается в пресс-релизе.

Аким ЗКО поручил в срочном порядке разработать концепцию по регулированию популяции сайгаков.

В мероприятии приняли участие представители китайского инвестиционного фонда, Китайской ассоциации исследований фармацевтической культуры, Китайского национального центра идентификации дикой природы, специалисты местной отрасли и общественники.

В 2022 году в Минэкологии не исключили возможность отстрела сайгаков в целях регулирования популяции в Казахстане, однако это предложение вызвало критику в обществе. Президент РК сделал выговор Сериккали Брекешеву за то, что "затеяли непонятную волокиту и дискуссию вокруг дальнейшей судьбы популяции сайгаков". Касым-Жомарт Токаев поручил главе ведомства посоветоваться со специалистами в решении вопроса.

Позже глава Минэкологии РК Сериккали Брекешев сообщил, что рассматривается вопрос организации спортивно-любительской охоты на сайгаков на платной основе.