В Казахстане могут разрешить охоту на сайгаков

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Ситуацию с сайгаками прокомментировал министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее он сообщал о жалобах фермеров на ущерб, который приносят им сайгаки, затаптывая урожай. Министр тогда заявил о "биологическом изъятии" сайгаков, что подразумевает расстрел. Однако это вызвало критику в обществе. Даже президент сделал выговор Сериккали Брекешеву за то, что "затеяли непонятную волокиту и дискуссию вокруг дальнейшей судьбы популяции сайгаков". Касым-Жомарт Токаев поручил главе ведомства посоветоваться со специалистами в решении вопроса.

На пресс-конеференции в правительстве министр отметил, что однозначного решения по этому вопросу пока не приняли. Один из рассматриваемых вариантов — платная охота.

"Рассматривается вопрос организации на следующий год спортивно-любительской охоты. Платная охота. До этого уже говорили, что сайгак не является краснокнижным животным. Запрет на охоту у нас до 1 января 2023 года. Эти вопросы сейчас рассматриваются, в ближайшее время, до конца октября, мы к определенному решению придём", — сказал министр.

Он объяснил, почему проблему фермеров не решат ни переселение сайгаков, ни увеличение численности волков.

"Мы сейчас рассматриваем те предложения, которые поступили от общественности. Это и вопрос принудительного переселения сайгаков в другие регионы. Многие говорили: "Зачем делать изъятие, давайте их перегонять в другие области". Но, к сожалению, научное сообщество эти методы признало неэффективными и малоприемлемыми. По причине высоких рисков гибели сайгаков при попытке перегона и высокой вероятности их возвращения на прежнее место обитания. Сейчас этот вопрос отклонён. Было предложение по увеличению численности волков. Что в принципе также не приведет к одномоментному решению снижения численности сайгаков. Волк животное такое, что он в основном изымает из популяции ослабленных, больных животных. Он считается санитаром леса. Поэтому это даже, наоборот, идёт на улучшение популяции. Стадо остаётся более здоровым", — сказал Сериккали Брекешев.

Сейчас Минэкологии совместно с Минсельхозом и администрацией агрострахования пытаются разработать методику оценки ущерба сельскому хозяйству при потраве пастбищ и посевов сайгаками.