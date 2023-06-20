Пистолет японской императорской армии откопал у себя в подвале житель области Улытау

Фото: polisia.kz

Раритетный пистолет с 98-летней историей нашёл в своём подвале житель Улытауской области. Откопанное во время ремонта уникальное автоматическое оружие 32-летний житель Жанааркинского района Ерсин Тажмаганбетов сдал в полицию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Проведённое экспертами оперативно-криминалистического управления исследование показало, что это оружие имеет почти столетнюю историю.

"Пистолет Намбу 14 – это японский пистолет, разработанный в 1925 году. Пистолеты Намбу были основным личным оружием японской Императорской армии в 1920-х и 1940-х годах, производившимся до конца Второй мировой войны", - отметили в полиции.

Полицейские поблагодарили гражданина, сдавшего оружие. В ближайшее время пистолет передадут в областной музей.

Ранее старинное огнестрельное оружие образца 1896 года в полицию сдал житель Атырау.