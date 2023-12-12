Подозреваемого в домогательствах к пятикласснице задержали в Актау

Полиция задержала 19-летнего парня, которого подозревают в домогательствах к ученице пятого класса. Мама девочки показала сообщения, которые, по её словам, он присылал девочке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Ранее в Instagram появилась информация, что жителя села Батыр Мангистауской области подозревают в домогательствах к несовершеннолетней. Мама пятиклассницы обнаружила в телефоне несовершеннолетней дочери непристойные сообщения, которые отправлял мужчина по WhatsApp. Также он требовал у ребёнка её обнажённые фотографии.

Женщина назначила встречу мужчине, и когда он приехал на встречу, она сняла всё это на телефон и вызвала полицию. 19-летнего мужчину задержала полиция.

"Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований отделения полиции Мунайлинского района по части 1 статьи 124 УК РК "Развращение малолетних". Ведётся расследование. Иная информация в интересах следствия не разглашается", — рассказали в департаменте полиции Мангистауской области.

На видео, где мужчина, приехавший на машине на встречу, паникует в присутствии полицейских, суетится и пытается оправдаться. На видео мама девочки рассказывает, что писавший её дочери мужчина в переписке спрашивал, когда она пойдёт на улицу. Женщина предполагает, что он мог писать и другим детям и обратилась к родителям с просьбой быть осторожными.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 112 - Ақтау - Актау (@112_aktau)

Также в социальных сетях появилась видеозапись, где подозреваемый уже находится в полиции и объясняется с сотрудниками правоохранительных органов.