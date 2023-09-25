Пинком разбила дверь остановки: астанчанку оштрафовали на 69 тысяч тенге

В департаменте полиции Астаны сообщили о фактах вандализма и нарушения общественного порядка, передаёт BaigeNews.kz.

В одном из случаев полицейские увидели мужчину, который сорвал урну на автобусной остановке по улице Валиханова и бросил её на землю. Правонарушителя привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. Собранный материал направлен в суд.

"Также полицейские установили 28-летнюю жительницу столицы, которая по улице Шетенди пнула ногой входную дверь и разбила стекло. В отношении нарушительницы составлен административный протокол по статье 147 ч.1 Кодекса об административных правонарушениях РК. Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Астаны назначил штраф в размере 69 тысяч тенге", — рассказали в ДП Астаны.

Полицейские напомнили, что любое правонарушение влечёт за собой ответственность. в частности, за нецензурную брань в общественных местах, оскорбительное приставание, осквернение зданий и иных сооружений, мест общего пользования и другие действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан, предусмотрен арест до 15 суток. Всех, кто стал очевидцем неправомерных действий, просят обращаться в полицию на канал "102″.

Ранее в одном из жилых комплексов Астаны мужчины повредили входную дверь. Оказалось, они являются жителями этого дома. Мужчины объяснили, что не могли попасть внутрь.