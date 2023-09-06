Мужчины повредили дверь в подъезде столичной многоэтажки

В одном из жилых комплексов Астаны неизвестные повредили входную дверь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата города.

В ходе мониторинга социальных сетей полицейские выявили видео, где двое мужчин намеренно повредили дверную раму в одном из ЖК в районе Сарыарка. Были установлены личности мужчин. Оказалось, они являются жителями этого же дома. Они объяснили, что не могли попасть внутрь.

По данному факту возбуждено административное производство по статье 434 часть 1 КРКоАП "Мелкое хулиганство". Материал направлен в суд для принятия мер воздействия.

Нарушителям грозит штраф в размере 20 месячных расчётных показателей либо административный арест на срок от пяти до 15 суток.

С начала августа в столице проводится акция "Стоп, вандал", направленная на сохранение общественного порядка и профилактику правонарушений в общественных местах.