Пилоты индонезийского самолета проспали полчаса во время полета

Власти Индонезии начали расследование в отношении авиакомпании Batik Air, после того как оба пилота самолета Airbus A320 заснули во время полета с острова Сулавеси в столицу Джакарту, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу новостей ВВС. Пилоты отстранены от работы на время расследования.

Инцидент произошел 25 января. В министерстве транспорта Индонезии сообщили, что командир экипажа через полчаса полета попросил второго пилота взять управление сказав, что ему нужно отдохнуть, и уснул.

Второй пилот согласился, но тоже заснул. Позднее он объяснил это усталостью, после того, как помогал жене присматривать за новорожденными младенцами-близнецами.

Авиадиспетчеры Джакарты пытались связаться с пилотами, но не получили ответа. Молчание продолжалось 28 минут, пока командир не проснулся и не понял, что второй пилот тоже спит. Он также обнаружил, что самолет незначительно отклонился от курса.

Пилоты ответили на вызовы диспетчеров Джакарты и благополучно посадили самолет.

Медицинские тесты перед полетом показали, что оба пилота были пригодны к управлению воздушным судном.