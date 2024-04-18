Пилот и его собака спаслись после крушения самолета

В США произошло крушение самолета: судно рухнуло в океан примерно в приблизительно 137–183 м от берега, передает BaigeNews со ссылкой на pravilamag.ru. Находившимся на борту пилоту и его собаке удалось спастись — они самостоятельно доплыли до берега.

По информации издания, легкий одномоторный самолет "Пайпер PA-32 Чероки" упал в воскресенье днем, 14 апреля, неподалеку от побережья Южной Калифорнии. В 17:22 поступил звонок в службу спасения.

Прибывшая на место авиаспасательная бригада обнаружила, что пилот и собака, которая находилась с ним на борту, смогли самостоятельно доплыть до суши. На берегу их встретили помощники шерифа.