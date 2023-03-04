Пили и забыли похоронить: как себя чувствует четырёхлетний брат погибшего

Фото: psyfiles.ru

В Актобе проходит реабилитацию четырёхлетний Лёша, чьи родители "забыли" своего годовалого сына и несколько дней пьянствовали у гроба. Как чувствует себя малыш, который едва не умер от голода и чья история потрясла всю страну, в интервью КТК рассказали социальные педагоги, передаёт BaigeNews.kz.

Сейчас Лёша находится в центре поддержки детей.

"Мы его когда привезли, сразу искупали, накормили. Пять раз в день он в центре питается. Чувствует он у нас себя хорошо. Эмоциональных пока никаких всплесков нет. Все отлично у него, хорошо на данный момент", — рассказала социальный педагог центра поддержки детей "Аяла" Гульнара Искакова.

В последний раз Лёша видел родных неделю назад. Отец, мать, бабушка и дед были в пьяном угаре. А мальчик мучился от голода. Но больше всего его беспокоил младший брат. Он не понимал, почему годовалый Вова никак не проснётся. На самом же деле ребенок был мертв и лежал в гробу. Хоронить малыша семья не собиралась, поскольку беспробудно пила.

И только благодаря соседям и волонтерам эта дикая история получила широкую огласку. Неравнодушные горожане сами собрали деньги и предали тело годовалого малыша земле. Семья даже не присутствовала на похоронах. Выяснилось, что еще в октябре волонтеры били тревогу: мать-алкоголичка тогда кормила еще живого Вову водой с сахаром. Детей удалось забрать у горе-родителей и отдать под опеку государства. Но спустя неделю отец вернул их домой. Теперь его тоже хотят лишить прав. А на мать завели уголовное дело.

"В отношении матери ребенка проводится досудебное расследование по статье 140 Уголовного кодекса Республики Казахстан "Невыполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", — прокомментировал руководитель пресс-службы ДП Актюбинской области Ерболат Саркулов.

Иная информация в рамках расследования уголовного дела разглашению не подлежит.