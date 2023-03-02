Дети голодали, мать пила - жуткие подробности о гибели ребёнка в Актобе рассказали соседи

Годовалый мальчик скончался в Актобе. Соседи и волонтеры обвиняют в случившемся его мать, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Согласно официальной экспертизе, малыш скончался от сердечной недостаточности. Мальчика и его четырёхлетнего брата воспитывала пьющая мать. Детей, по словам соседей, она не кормила. Ребёнок питался лишь водой с сахаром, был постоянно грязный и истощенный. Даже хоронили его не родственники, а неравнодушные люди. .

Первыми тревогу забили соседи. По их словам, мать переехала в этот дом около шести лет назад. Трезвой её никогда не видели, женщина пьёт вместе со своими родителями, рассказала Анастасия Муромцева. В 2018 году у неё родился ребёнок, спустя три года еще один. Но за сыновьями женщина не следила.

"Я пошла туда, они все спят, маленький сидит в коляске, весь обкаканный. Не знаю, сколько дней памперс не меняли, с этой бутылкой с водой. Одни глаза, кожа да кости. Я позвонила участковому, он приехал, мы зашли, я детей забрала и бегом домой к себе", - вспоминает соседка Анастасия Муромцева.

Соседи неоднократно вызывали сотрудников органов опеки и полицию. В октябре минувшего года жители соседних домов обратились за помощью к волонтёрам. Увиденное добровольцев повергло в шок.

"Малыша мать кормила сладкой водой. Мы развели смесь, начали кормить, она начала вырывать у меня из рук бутылочку и ребёнка. У старшего спрашивали: ты кушал или нет?, он всегда говорил: нет. По детям видно, что они исхудалые, голодные, под глазами синева", - рассказала основатель волонтёрского движения "Добро" Екатерина Голотина.

Детей определили в дом малютки, но там они провели всего неделю. Мальчиков забрал отец и вернул их пьющей матери. Позже, семья сменила адрес, и волонтёры долгое время не могли их найти. О том, что младший Вова скончался, узнали от неравнодушных граждан.

"Мы туда зашли, было трое мужчин, двое из них сидели за столом окровавленные, в другой комнате спал мужчина, малыш плачущий 4-летний и маленький мальчик в гробу. Мама опять же в состоянии опьянения и порезана ладонь. Там было всё залито кровью", - говорит волонтёр.

Мальчик умер 23 февраля. По словам матери, якобы, из-за пневмонии. Но проведенная экспертиза показала, что ребёнок скончался от сердечной недостаточности. Полицейские начали досудебное расследование.

"В отношении матери ребёнка проводится досудебное расследование по статье 140 УК РК - "Невыполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Иная информация в рамках расследования уголовного дела разглашению не подлежит", - заявили в пресс-службе ДП Актюбинской области.

Похоронили маленького Вову только на четвёртые сутки. Соседи говорят, пьяные родители были не в состоянии заниматься погребением. Хлопоты взяли на себя волонтёры и жильцы ближайших домов. Мать на кладбище не пришла, рассказывают очевидцы. Кроме того, соседи сообщили новые ужасающие подробности. Оказывается, в этой семье погибает уже второй ребёнок.

"Пятеро было. Старший инвалид, он в "Умите", второй, Максим, в Яйсане, потом третий ребёнок, полтора месяца было, он умер, тоже так заболел, она пила. Потом Лёша, он в детдоме, и вот, маленький, пятый был", - сообщила соседка Анастасия Муромцева.

Если бы детей не вернули матери, трагедии можно было избежать, уверены ди и волонтёры. В отделе образования заявили, что женщина была лишена родительских прав на четверых детей, а вот у отца не было никаких ограничений. Поэтому ему позволили их забрать.

После смерти годовалого Вовы его старшего брата забрали в детский реабилитационный центр. Теперь рассматривается вопрос о лишении родительских прав и отца детей.