Пил энергетики ежедневно: подростка в тяжёлом состоянии госпитализировали в Алматы

17-летний подросток в Алматы оказался на больничной койке после чрезмерного употребления энергетиков и фастфуда. К медикам его привезли на коляске с гематомами по всему телу. Оказалось, что полгода юноша питался только быстрой едой. Медики считают, что это едва не уничтожило его печень, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Госпитализировали парня в тяжёлом состоянии во вторую городскую больницу.

"Когда полностью его обследовала, меня насторожило, что у него нарушение по внешнему пути идёт. Такое обычно бывает при заболеваниях печени. Потому что все факторы свертываемости синтезируются в печени. Расспросив, я выяснила, что ребёнок уже полгода сидит на напитках, на энергетиках. И на фастфуде сидел", - сообщила завотделением гематологии детского городской больницы №3 Улжалгас Ускенбаева.

Юноша пил энергетики ежедневно.

"Геморрагический синдром был обусловлен поражением печени из-за энергетических напитков. Когда мы ему дали витамин К, то у нас коагулограмма быстро нормализовалась. Мы даже пробный укол сделали внутримышечно, при этом никакой гематомы, ничего не было. Все наши последующие анализы, когда мы все снова перепроверили, все факторы свертываемости пришли в норму", - уточнила врач.

Согласно результатам исследований национального центра общественного здравоохранения, в Казахстане 57 процентов школьников употребляют энергетические напитки. Причём, мальчики привязались к ним сильнее.

Продажу энергетических напитков детям нужно строго регламентировать, считает депутат маслихата Алматы Елена Тё. Продавать только лицам, старше 18 лет.

"Чтобы люди, те, которые несут за себя ответственность, могли принимать за себя решение, что употребляют. Точно также, как алкогольные напитки, как табачные изделия. Я думаю, это как-то сможет улучшить ситуацию", - сказала депутат.

Оказавшийся на больничной койке юный алматинец спустя неделю выписан из медучреждения. По словам медиков, обещал больше не злоупотреблять энергетиками, бургерами и фри.