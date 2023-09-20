Пик распространения саранчи прогнозируют в 2024 году в Казахстане

В правительстве Казахстана обсудили подготовительные работы по предотвращению распространения саранчи в следующем году, передаёт BaigeNews.kz.

Представители сельскохозяйственного и финансового блоков правительства, акиматов обсудили ситуацию с подготовительными работами по предотвращению распространения саранчи в следующем году.

"Подготовку к борьбе с распространением саранчи надо начинать сейчас, чтобы весной уже не было поздно. Министерству сельского хозяйства необходимо обеспечить качественную подготовку к проведению защитных мероприятий против саранчовых, включая своевременное проведение госзакупок. А Министерству финансов и акиматам — выделить дополнительные финансовые средства для организации защитных мероприятий", — сказал заместитель премьер-министра Серик Жумангарин.

По данным Республиканского методического центра фитосанитарной диагностики и прогнозов, на 2023-2024 годы приходится пик 11-летнего цикла распространения саранчовых. По прогнозу, саранча распространится на 2,5 миллиона гектаров (это в полтора раза больше показателя 2023 года). При этом наибольшее распространение стадных саранчовых ожидается в Актюбинской, Костанайской, Туркестанской, Жамбылской областях.