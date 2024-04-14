Пик паводка на Сергеевском водохранилище пройден

О ситуации на Сергеевском и Петропавловском водохранилищах Северо-Казахстанской области рассказали в министерстве водных ресурсов и ирригации РК, передает BaigeNews.kz.

В ведомстве отметили, что водохранилища работают в штатном режиме, угрозы прорыва нет.

Максимальный уровень воды на Сергеевском гидроузле был зафиксирован 10 апреля — 4 метра 25 см. С 10 апреля наблюдается ежедневный спад на 10-15 см. Максимальный приток воды составил 4 870 кубометров в секунду.

При этом пропускная способность гидроузла составляет 11 400 кубометров в секунду. На сегодня приток воды составляет 581 кубометр в секунду.

"Сергеевский гидроузел прошел многофакторное обследование, техническое состояние удовлетворительное. Пик паводка на водохранилище пройден", — рассказали в министерстве водных ресурсов и ирригации РК.

На Петропавловском водохранилище к этому часу приток воды составляет 3 923 кубометров в секунду. Пропускная способность гидроузла — 6 330 кубометров в секунду. Гидроузел также прошел многофакторное обследование в 2022 году.

В 2023 году по работе двух гидроузлов выдана декларация безопасности.