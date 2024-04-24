Пик холода ожидается 25 апреля в Казахстане

О погоде на ближайшие трое суток в Казахстане сообщили синоптики, передаёт BaigeNews.kz.

Под влиянием южного циклона c 25 по 27 апреля в южной половине страны, 25 апреля на северо-западе республики погода будет дождливой. На крайнем северо-западе в ночные часы прогнозируются осадки (дождь, снег).

"На юге и юго-востоке республики ожидаются сильные дожди, грозы, не исключены град, шквал. На остальной территории под влиянием отрога антициклона все ещё сохранится погода без осадков. По республике прогнозируется порывистый ветер, в ночные часы в северных и восточных регионах - туман", - сказано в прогнозе.

Холодный фронт постепенно будет смещаться к южным регионам страны, где ожидается постепенное понижение температуры воздуха ночью до 0-12 градусов, днём - до 10-20 градусов.