Пик холода ожидается 25 апреля в Казахстане
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О погоде на ближайшие трое суток в Казахстане сообщили синоптики, передаёт BaigeNews.kz.
Под влиянием южного циклона c 25 по 27 апреля в южной половине страны, 25 апреля на северо-западе республики погода будет дождливой. На крайнем северо-западе в ночные часы прогнозируются осадки (дождь, снег).
"На юге и юго-востоке республики ожидаются сильные дожди, грозы, не исключены град, шквал. На остальной территории под влиянием отрога антициклона все ещё сохранится погода без осадков. По республике прогнозируется порывистый ветер, в ночные часы в северных и восточных регионах - туман", - сказано в прогнозе.
Холодный фронт постепенно будет смещаться к южным регионам страны, где ожидается постепенное понижение температуры воздуха ночью до 0-12 градусов, днём - до 10-20 градусов.
"В северных регионах пик холода ожидается 25 апреля. Здесь столбики термометров ночью опустятся до 0-мтинус восьми градусов, днём - плюс 5-13 градусов. Затем температура начнёт постепенно повышаться днём на севере до 10-17 градусов", - отметили в "Казгидромете".
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