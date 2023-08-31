Певица Аиша советует поклонникам отучиться в университете для родителей

Казахстанская артистка Виктория Жансеитова, участница популярного вокального дуэта Беркут и Аиша, в котором выступает вместе со своим мужем Айбеком Жансеитовым, в свободное от творческой работы время занимается волонтерской деятельностью в социальных образовательных проектах. О том, как совмещает работу, хобби и семью, а также о поддержке звездного мужа певица рассказала в интервью корреспонденту BaigeNews.kz.

Увлекаться лекциями по психологии взаимоотношений Виктория начала с 17 лет. Уже тогда она с удовольствием слушала семинары общественного деятеля, философа Александра Хакимова и известного казахстанского психолога Марины Таргаковой.

"Мне всегда нравилось то, о чем они говорят, это очень жизненные и практичные знания. В 2019 году я пришла в "Родительский университет" Марины Замшарифовны как студентка. А после окончания осталась в нем волонтерить. Сейчас я в команде проекта. В священных писаниях говорится, что самая высшая форма благотворительности – это передача знаний. А мне всегда хотелось заниматься благотворительностью, и я выбрала такую форму", - поделилась артистка.

Аиша рассказала, что помимо "Родительского университета" работают и другие социальные образовательные проекты, которые предназначены для различной аудитории. К примеру, молодые женщины, которые только планируют беременность или воспитывают малышей, учатся вместе. В другом пространстве собираются бабушки и дедушки. Есть также курсы для подростков. Обучение проходит онлайн, в группах, в каждой из которой есть свои кураторы - опытные психологи. По словам нашей героини, все эти проекты нацелены на поддержку института семьи. В них люди не только получают психологическую помощь, но и, самое главное, учатся правильно выстраивать отношения со своими близкими, воспитывать детей, тем самым проводя колоссальную работу над собой. Пространство предполагает общение с другими обучающимися, и для мам в декрете это становится отдушиной.

На вопрос о том, изменились ли ее отношения с мужем и детьми после обучения в "Родительском университете", Виктория ответила так:

"Такое обучение на самом деле меняет жизнь, меняет отношения, меняет меня саму каждый день. Надеюсь, в лучшую сторону. Муж пока не жалуется. Я у него спрашивала, изменилась ли я. Он, конечно, говорит, что я и так была хорошая. Но я сама замечаю, что какие-то вещи стала более стойко переносить, какие-то вещи я теперь знаю, как лучше сделать. Конечно, у меня получается вообще неидеально, но я стараюсь. С детьми тоже вижу пробелы. Но я стараюсь не зацикливаться на чувстве вины, а углублять наши отношения".

Аиша рассказала и о том, что ей больше всего помогает в воспитании детей из знаний, полученных во время обучения.

"Я услышала такое выражение Шалвы Александровича Амонашвили (советский и грузинский педагог, сторонник гуманной педагогики): "Ребенок – это явление". То есть также, как и любое природное явление: дождь, снег, ветер. Мы не ругаемся на них, а просто принимаем. Также мы должны относиться и к своим детям. Ведь каждый из них – уникальная личность, которой мы должны помочь раскрыться в этой жизни".

Также артистка отметила тему "Старшие-Равные-Младшие" о том, как правильно выстраивать отношения с окружающими тебя людьми в зависимости от возраста и статуса. В частности, со своими близкими.

"Эта тема буквально открыла мне глаза. Я увидела свои ошибки. Применяя эти знания, стало проще жить, на самом деле", - поделилась она.

При этом Виктория подчеркнула, что не нужно надеяться на волшебную пелюлю. Как и в любом обучении, все зависит от человека, считает певица.

"Если мы хотим что-то менять в своей жизни, то мы обязательно будем это делать. Благодаря таким проектам можно очень многое поменять в своей жизни".

Конечно же, нам было интересно, как относится Беркут к волонтерской деятельности супруги.

"Он поддерживает мое стремление. Просто это мое любимое дело, которым мне очень нравится заниматься. Ведь мы с мужем отдельные личности, а не только муж и жена, и у каждого из нас могут быть свои интересы - то, что вдохновляет и радует. Я всегда стараюсь поддерживать какие-то новые начинания своего мужа. Если ему это нравится, то я всегда очень рада. И также он старается меня поддерживать", - рассказала Аиша.

Певица поделилась своим секретом о том, как все успевать и при этом сохранять спокойствие.

"Когда я разговаривала с одним из кураторов "Родительского университета", она мне сказала, что не так важно все успевать, главное, чтобы был процесс включенности во всем. Такой процесс, когда твое сердце есть и там, и там, и тебя просто люди чувствуют. Я не успеваю все, конечно. Мне кажется, что успевать – это про суету. А когда ты просто этим живешь: например, воспитанием детей. Или любимым делом. То все получается хорошо. Не хочется, чтобы это была суета. Не должно быть гонки. Что мне помогает быть в спокойном состоянии и делать все от меня зависящее – ранние подъемы и молитва. Это то, что я делаю, чтобы все успевать. Благодаря ранним подъемам можно очень много успевать. И ум становится спокойным, и день проходит по-другому", - сказала она.

На своей странице в Инстаграм Аиша часто размещает разные интересные видео о проекте, приглашая поклонников поступать в университет для родителей. Недавно она провела прямой эфир с Мариной Таргаковой. Подписчики активно задавали вопросы психологу о сложностях в семейных взаимоотношениях. Аиша отметила, что решению всех этих проблем обучают в образовательных проектах, и пригласила подавать заявки на обучение, которое стартует в сентябре. Она подчеркнула, что все они - социальные и существуют на добровольные пожертвования.