Petrosun завышал цены на сжиженный газ в Алматы — АЗРК

Фото: inbusiness.kz

В действиях ТОО "Petrosun" в Алматы установлены факты применения монопольно высоких цен при реализации сжиженного нефтяного газа. Об этом на брифинге региональной службы коммуникаций сообщил руководитель департамента Агентства по защите и развитию конкуренции по городу Алматы Нуржан Уранхаев, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, компанию привлекли к административной ответственности на сумму свыше 600 миллионов тенге по факту злоупотребления своим доминирующим положением. Компания необоснованно отказывала в реализации нефтепродуктов (АИ-92, ДТ) отдельным субъектам рынка. "За период с сентября по ноябрь 2021 года цена оптовой реализации сжиженного нефтяного газа выросла на более чем 300 процентов от утверждённой уполномоченным органом предельной цены и составила 183 тысячи тенге за тонну. Данный рост явился следствием непрекращающегося повышения цены на товар в ходе биржевых торгов со стороны ТОО "Petrosun" без объективно оправданных на то причин", — сообщил Нуржан Уранхаев.

По результатам проведённых мероприятий, в доход государства возмещено свыше 2,2 миллиарда тенге. По итогам судебных разбирательств, действия антимонопольного органа признаны законными и обоснованными, на сегодняшний день сумма штрафных санкций оплачена в бюджет в полном объёме.