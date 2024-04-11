Петропавловцы отказываются покидать дома в зонах возможного подтопления

Эвакуация перед приходом большой воды продолжается в Петропавловске. Целый микрорайон в городе сейчас похож на заброшенный посёлок. Но не все его жители решаются покинуть дома, и не все, кто уехал - позаботился о безопасности своих питомцев, сообщает BaigeNews.kz.

Экстренно вывезти горожан из посёлка Заречный было решено из-за высокой вероятности подтопления от разлива реки Ишим. Микрорайон сильно пострадал в период паводка семилетний давности. Воды в этом году, по прогнозам специалистов, окажется намного больше.

Из почти тысячи жителей порядка пятидесяти отказываются покидать свои дома. Одни уверены, что разлив реки не поднимется выше первого этажа местных трёхэтажек. Другие - опасаются мародёрства.

"Мы здесь живём давно. Я не хочу свой дом бросать. Знаю, что много кто уехал. Но на третьем этаже живу. Что будет?", - сказал один из жителей посёлка Заречный, Кирилл.

Вместе со своей собакой они остаются одни во всем доме. При этом посёлок уже сутки отключён от электроэнергии. А живущий неподалёку в частном доме Василий готов уехать, но лишь тогда, когда вода начнёт подступать. Мужчина беспокоится, что его имущество разворуют.

"Залезут, ведь... Вода зайдет - я уйду. И собаку с собой уведу. Дом закрою. Вещи уже собраны", - объяснил горожанин.

Почти пятьдесят домов, по словам местных властей, сейчас пустуют. В некоторых из них остались домашние животные. Владельцев разыскивают. Так, одна жительница оставила на втором этаже дворовой постройки взрослую собаку и щенка. По словам соседей, судьба животных её не интересует. Хотя помимо действующих приютов, волонтёры организовали временное размещение животных эвакуированных горожан. К примеру, на период паводка для владельческих домашних животных определена территория в промзоне.

Прибывшие в регион депутаты Мажилиса Парламента заявляют, что за оставление в опасности домашних животных, их владельцы понесут наказание. Посещая практический пустой посёлок, народные избранники общались с оставшимися дома жителями. Объясняли, что недооценивать силу стихии - опасно для жизни. Достучаться до горожан удавалось.

"Сегодня первая и главная задача - это сохранение жизни людей. На это мы делаем упор. Разъясняем. В первую поездку я даже видел, что население не воспринимает всей серьёзности ситуации. Это особенность этого года, эта стихия. Я думаю, Правительство, штаб республиканский, потом работу над ошибками проведёт", - уточнил депутат Мажилиса Парламента Еркебулан Мамбетов.

"Сегодня они останутся. А завтра, когда прибудет вода, сотрудники ДЧС будут рисковать своей жизнью, чтобы их спасти!Это не выход. Население должно само понимать. Каждый должен сам принимать решение. Но в случае чего, выселение будут проводить насильно", - считает депутат Дмитрий Колода.

Ранее эвакуировали и заключённых, отбывающих срок в колонии, расположенной в Заречном.

По данным местных властей, прибытие воды к границам Петропавловска ожидают уже к ночи. Поэтому в областном центре активно укрепляют дамбы вдоль русла реки Ишим. В зоне подтопления несколько микрорайонов и порядка тридцати дачных сообществ.

Городские службы и сами жители готовятся к скорому приходу большой воды. В усилении плотин принимают участие и народные избранники. Среди наполняющих мешкотары глиной горожане заметили депутата Мажилиса Парламента Азата Перуашева. Сегодня он приехал в регион и знакомится с готовностью населённых пунктов к половодью.

"Как депутаты Мажилиса мы сегодня не делимся на фракции, не делимся на партии. Хотя бы капельку, даже меньше капельки, пусть на уровне одного, двух, трёх мешков, которые сегодня мы кидаем на эти дамбы. Это наш общий труд, наше общее испытание. Мы должны пройти. Но наш народ и не такое видел. Мы сильные, мы победим. Мы пройдём через это тоже. Сегодня нам очень важно держаться вместе, оставаться людьми и делать общее дело. Заметьте, люди сами собираются, люди сами идут, чтобы защищать свой любимый город. Это правильно", - считает депутат Мажилиса Парламента Азат Перуашев.

Тем временем поступают сведения о прорыве дамбы около села Боголюбова, что в 50 км от Петропавловска. Также сообщается, что поток воды подбирается и к аулу Бесколь.

"Ситуация удручающая. Такая аномалия, такие подтопления населённых пунктов по всему Казахстану - большая редкость. Госорганы должны сделать все возможное и невозможное, чтобы в первую очередь спасти жизни людей. Это первая задача. Минимизировать ущерб экономике", - высказался депутат Мажилиса Парламента Бакытжан Базарбек.

Сейчас в регионе действует 17 переливов талых вод через автодороги республиканского, областного и районного значения. В целях недопущения подтоплений близкорасположенных населённых пунктов для пропуска талых вод проведено восемь вскрытий дорожного полотна на автодорогах.

Высота перелива на плотине Сергеевского гидроузла опустилась ниже отметки в четыреста сантиметров. Идёт заполнение поймы реки Ишим и возникает угроза подтопления близкорасположенных населённых пунктов. Это касается не только посёлка заречный, но и Есильского, Кызылжарского и района Шал акына.

"За сутки в трёх населённых пунктах Есильского района из-за подъёма уровня воды в реке Есиль заблаговременно эвакуировали в эвакопункт и размещено у родственников 60 человек. В СКО остаются подтопленными 78 домов, 185 придомовых территорий, эвакуированы 1266 человека (из них 114 детей), они находятся в эвакопунктах и у родственников. Эвакуированы более 2400 животных", - уточнили в ДЧС СКО.

Фото Наталья Волкова.