Петицию против вандализма запустили в Казахстане

Члены объединения Kaz Alpine Сlub запустили петицию против вандализма в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

Члены объединения Kaz Alpine Сlub просят неравнодушных казахстанцев поддержать петицию своей подписью.

В петиции общественники обозначили ряд мер, которые бы могли сократить количество актов вандализма в нашей стране.

"1. Мы должны сделать так, чтобы государство лучше следило за тем, чтобы люди не разрушали мир вокруг себя. Важно защитить все исторические, природные и культурные места от безответственных людей. Обеспечить на сакральных местах охрану, видеонаблюдение, установить ограждения.

2. Большинство сакральных объектов, как например урочище Тамгалы-Тас, расположены вдали от населенных пунктов. Для их охраны нужно предусмотреть регулярные выездные патрули с участием полицейских, специалистов департаментов экологии и иных госорганов.

3. Нам нужно рассказывать людям о пагубности вандализма. Мы должны наглядно демонстрировать, как важно беречь историю и культуру. Давайте поможем людям понять, что выбор делать нужно в пользу сохранения национального наследия.

3. Чтобы остановить вандалов, следует сделать наказание более строгим. Сейчас за порчу памятников предусмотрены штрафы от 50 до 160 МРП либо арест до 40 суток. Однако сами граждане считают, что этого недостаточно. Нужно ужесточить эти наказания, вплоть до уголовной ответственности, чтобы люди трижды подумали, прежде чем что-то ломать.

5. Следует решить проблему дефицита кадров: археологов, реставраторов, геологов, ландшафтных архитекторов и прочих экспертов. Слишком мало людей работают в системе защиты исторических, природных и культурных памятников. Это связано с низкими зарплатами и скудным материально-техническим оснащением. Центральные и местные власти должны решить эту проблему.

6. Нужно создать специальный сайт, куда каждый гражданин сможет отправлять обращения по фактам вандализма, прикреплять фото и видео доказательства. Эти обращения должны автоматически попадать в правоохранительные органы", - пишет автор петиции Денис Лукянчук.