Петицию против "инфоцыган" запустили казахстанцы

Казахстанцы требуют ужесточить наказание для блогеров, обманывающих свою аудиторию. Петицию подписали 955 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Проблема для казахстанцев настолько наболевшая, что в стране запустили петицию против "инфоцыган". Они считают, что такие блогеры несут только вред и требуют принять соответствующие меры. Это мнение поддерживают и эксперты.

"Инфоцыганство – это самый обыкновенный потребительский обман. Что происходит? Создатели вот этих всевозможных курсов, тренингов используют просто-напросто маркетинговые трюки для того, чтобы ударить, как говорится, в боль потребителю, поймать на крючок, обещать быстрый результат и в итоге быстро заработать. Я считаю, это нужно отрегулировать на законодательном уровне. Буквально в сентябре в Казахстане начал действовать закон "Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе", - считает эксперт в сфере медиакоммуникаций Ольга Цой.

По словам заместителя руководителя управления Комитета госдоходов МФ РК Ерканата Шынбергена, блогеры не являются какой-то отдельной категорией граждан, на которых распространяются иные правила по налогообложению.