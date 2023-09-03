Песне-мему про 3 сентября исполнилось 30 лет
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Знаменитой песне-мему "Третье сентября" Михаила Шуфутинского исполнилось 30 лет. Впервые её исполнили в 1993 году, передаёт BaigeNews.kz.
Для артиста эта дата стала знаковой – 3 сентября 1995 года родился старший внук Михаила. Песня долго оставалась "визитной карточкой" певца. Критики называли композицию "настоящим культурным феноменом". Музыку к ней написал Игорь Крутой, автор текста – Игорь Николаев.
Новый виток популярности "Третье сентября" получило в эпоху соцсетей, когда трек начали использовать как звуковое сопровождение к мемам и шуткам.
Ровно год назад песню, ставшую мемом в соцсетях, возродили теперь поклонники шансона "переворачивают календарь" под биты и речитатив популярного российского рэпера.
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"Я календарь перевернул и там снова 3-е… Главная премьера этой осени уже на всех муз площадках. 3-е сентября теперь играет новыми красками с новым смыслом. Слушайте везде и учите слова нового шлягера", — объявили в соцсетях год назад Егор Крид и Михаил Шуфутинский. Теперь они исполняют этот хит вместе и даже сняли на эту композицию оригинальный клип.