Песне-мему про 3 сентября исполнилось 30 лет

Знаменитой песне-мему "Третье сентября" Михаила Шуфутинского исполнилось 30 лет. Впервые её исполнили в 1993 году, передаёт BaigeNews.kz.

Для артиста эта дата стала знаковой – 3 сентября 1995 года родился старший внук Михаила. Песня долго оставалась "визитной карточкой" певца. Критики называли композицию "настоящим культурным феноменом". Музыку к ней написал Игорь Крутой, автор текста – Игорь Николаев.

Новый виток популярности "Третье сентября" получило в эпоху соцсетей, когда трек начали использовать как звуковое сопровождение к мемам и шуткам.

Ровно год назад песню, ставшую мемом в соцсетях, возродили теперь поклонники шансона "переворачивают календарь" под биты и речитатив популярного российского рэпера.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Егор Крид (@egorkreed)