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Песне-мему про 3 сентября исполнилось 30 лет

Сегодня, 08:46
АВТОР
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unian.net Сегодня, 08:46
Сегодня, 08:46
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Фото: unian.net

Знаменитой песне-мему "Третье сентября" Михаила Шуфутинского исполнилось 30 лет. Впервые её  исполнили в 1993 году, передаёт BaigeNews.kz.

Для артиста эта дата стала знаковой – 3 сентября 1995 года родился старший внук Михаила. Песня долго оставалась "визитной карточкой" певца. Критики называли композицию "настоящим культурным феноменом". Музыку к ней написал Игорь Крутой, автор текста – Игорь Николаев. 

Новый виток популярности "Третье сентября" получило в эпоху соцсетей, когда трек начали использовать как звуковое сопровождение к мемам и шуткам.

Ровно год назад песню, ставшую мемом в соцсетях, возродили теперь поклонники шансона "переворачивают календарь" под биты и речитатив популярного российского рэпера.

 
 
 
 
 
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Публикация от Егор Крид (@egorkreed)

"Я календарь перевернул и там снова 3-е… Главная премьера этой осени уже на всех муз площадках. 3-е сентября теперь играет новыми красками с новым смыслом. Слушайте везде и учите слова нового шлягера", — объявили в соцсетях год назад Егор Крид и Михаил Шуфутинский. Теперь они исполняют этот хит вместе и даже сняли на эту композицию оригинальный клип.

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