Пешком на 25-й этаж: в знаменитых высотках Актобе не работают лифты

В Актобе жильцам известных на весь город 25-этажек приходится подниматься по лестнице из-за неработающих лифтов. Среди жителей домов есть пенсионеры и беременные женщины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".

Жильцы ЖК "Актобе Ажары" рассказали, что в доме 112 В систематически не работают лифты.

"Приходится на такую высоту по лестнице подниматься. Ладно, молодые поднимутся, и то после рабочего дня сил нет. А как быть пенсионерам и женщинам с колясками? Вчера на моих глазах на 13-й этаж поднималась беременная женщина на большом сроке. И самое интересное, что с августа у нас отсутствует информация об организации, которая обслуживает эти лифты. Нет даже телефона аварийной службы лифта", — рассказали жители дома.

По словам жильцов, в мае в доме было создано ОСИ, о чем они не знали, а его председатель живёт в Алмате. Решить проблему с ОСИ у жильцов не получилось. В жилищной инспекции рассказали, что заниматься ремонтом лифта должны собственники квартир.

"По информации председателя кондоминиума дома № 112 В, 20 ноября из-за сбоя в системе лифт остановился. В данное время проводятся работы по устранению ошибки системы. Лифты полностью изношены, требуется замена лифтового оборудования. По закону бремя содержания общего имущества лежит на собственниках квартир и нежилых помещений. Следовательно, ремонтом должны заниматься сами жильцы на свои средства", — прокомментировали в жилищной инспекции.

Также здесь добавили, что ОСИ занимается ремонтом лифта. При этом председатель просит, чтобы в следующем году им установили новый лифт. Но для этого нужно разрабатывать проект именно под 25-этажный дом, так как стандартный для высотного дома не подходит.