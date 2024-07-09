Пешеходный мост перед театром "Астана Опера" будут восстанавливать
Сегодня, 18:10
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Сегодня, 18:10Сегодня, 18:10
169Фото: автора
Стала известна причина, по которой снесли знаменитый пешеходный мост связывающий театр "Астана Опера" и Парк влюбленных в столице. Горожане лишились удобного способа передвижения и с весны вынуждены делать круг, чтобы попасть на противоположную сторону улицы Д.Кунаева. Оказалось, что он не прошел техническое обследование. Корреспондент BaigeNews.kz узнал, когда теперь восстановят мост и в каких районах Астаны до сих пор отсутствуют удобства для пешеходов.