Пешеходный мост перед театром "Астана Опера" будут восстанавливать

Стала известна причина, по которой снесли знаменитый пешеходный мост связывающий театр "Астана Опера" и Парк влюбленных в столице. Горожане лишились удобного способа передвижения и с весны вынуждены делать круг, чтобы попасть на противоположную сторону улицы Д.Кунаева. Оказалось, что он не прошел техническое обследование. Корреспондент BaigeNews.kz узнал, когда теперь восстановят мост и в каких районах Астаны до сих пор отсутствуют удобства для пешеходов.