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Первый в стране центр акынов-айтыскеров открылся в Таразе

Сегодня, 03:24
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baigenews.kz/Артем Чурсинов Сегодня, 03:24
Сегодня, 03:24
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Фото: baigenews.kz/Артем Чурсинов

В Таразе состоялось открытие центра, который объединил поэтов-имправизаторов, жыршы-термеши, передает BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата Жамбылской области.

Инициативу поддержал акимат области. 

"Это первый подобный центр в стране. В дальнейшем мы постараемся внести свой вклад в распространение успешного опыта Жамбылской области в других регионах. В центре будет проводиться масштабная работа, направленная на развитие духовной культуры",  рассказал депутат мажилиса Казахстана Аманжол Алтай.

На первом этаже нового центра расположена комната жыршы-термеши, клуб юных айтыскеров, на втором этаже  актовый зал. В ближайшее время здесь планируется открыть студию звукозаписи. Сотрудники здесь будут изучать искусство айтыса, творческое наследие поэтов и писателей региона.

В мероприятии приняли участие айтыскеры и представители творческой интеллигенции..

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