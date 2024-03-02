Первый в стране центр акынов-айтыскеров открылся в Таразе
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В Таразе состоялось открытие центра, который объединил поэтов-имправизаторов, жыршы-термеши, передает BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата Жамбылской области.
Инициативу поддержал акимат области.
"Это первый подобный центр в стране. В дальнейшем мы постараемся внести свой вклад в распространение успешного опыта Жамбылской области в других регионах. В центре будет проводиться масштабная работа, направленная на развитие духовной культуры", — рассказал депутат мажилиса Казахстана Аманжол Алтай.
На первом этаже нового центра расположена комната жыршы-термеши, клуб юных айтыскеров, на втором этаже — актовый зал. В ближайшее время здесь планируется открыть студию звукозаписи. Сотрудники здесь будут изучать искусство айтыса, творческое наследие поэтов и писателей региона.
В мероприятии приняли участие айтыскеры и представители творческой интеллигенции..
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