Первый в мире беспилотный паром запустили в Швеции

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В Швеции запустили на воду первый в мире беспилотный паром, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24". Полностью автономное электрическое судно с 30 пассажирами на борту совершило рейс по водам Стокгольма.

Паром "Эстэл" оснащён камерами, лазерным эхолокатором, радаром и ультразвуковыми системами.

К слову, производство 10-метрового автономного судна обошлось в 1,5 миллиона долларов. Его норвежские создатели намерены расширить сервис как в Швеции, так и за её пределами.

Сообщается, что инициатива создания парома финансировалась Европейским Союзом.