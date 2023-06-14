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Dagens Nyheter Сегодня, 18:15
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Сегодня, 18:15
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Фото: Dagens Nyheter

Первый в мире беспилотный паром запустили в Швеции

В Швеции запустили на воду первый в мире беспилотный паром, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24". Полностью автономное электрическое судно с 30 пассажирами на борту совершило рейс по водам Стокгольма.

Паром "Эстэл" оснащён камерами, лазерным эхолокатором, радаром и ультразвуковыми системами.

К слову, производство 10-метрового автономного судна обошлось в 1,5 миллиона долларов. Его норвежские создатели намерены расширить сервис как в Швеции, так и за её пределами.

Сообщается, что инициатива создания парома финансировалась Европейским Союзом.

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Сегодня, 18:15
155
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