  • 31 Августа, 07:36
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Первый в Казахстане мурал с дополненной реальностью создали в Павлодаре

Сегодня, 06:50
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скриншот с видео Instagram / mystyle_pvl Сегодня, 06:50
Сегодня, 06:50
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Фото: скриншот с видео Instagram / mystyle_pvl

Первый в Казахстане мурал с дополненной реальностью создали в Павлодаре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Instagram-аккаунт авторов проекта - студию аэрографии "MyStyle". 

Мурал создали на стене подстанции специально для фестиваля IT Graffiti Pavlodar 2023. На мурале изображён персонаж, созданный с помощью искусственного интеллекта. Авторы создали видео и фоновую музыку также с помощью ИИ и нейросетей.

Мурал можно найти в Павлодаре по адресу: улица Камзина, 20. 

Чтобы посмотреть на мурал с дополненной реальностью с помощью смартфона, нужно:

- перейти на сайт www.delaem.art;

- в меню "Услуги" выбрать "Граффити с дополненной реальностью";

- нажать кнопку "Посмотреть" в конце страницы;

- разрешить доступ к камере и навести камеру на объект;

- если эффект не воспроизводится, рекомендуется подойти ближе к муралу.

Отмечается, что проект работает в тестовом режиме и хорошо срабатывает в дневное время, но возможны проблемы с различными версиями iOS и Android.

 
 
 
 
 
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Публикация от Delaem.art Роспись стен ¦ Художник ¦ Павлодар - Сочи (@mystyle_pvl)

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