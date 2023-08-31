Первый в Казахстане мурал с дополненной реальностью создали в Павлодаре
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Первый в Казахстане мурал с дополненной реальностью создали в Павлодаре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Instagram-аккаунт авторов проекта - студию аэрографии "MyStyle".
Мурал создали на стене подстанции специально для фестиваля IT Graffiti Pavlodar 2023. На мурале изображён персонаж, созданный с помощью искусственного интеллекта. Авторы создали видео и фоновую музыку также с помощью ИИ и нейросетей.
Мурал можно найти в Павлодаре по адресу: улица Камзина, 20.
Чтобы посмотреть на мурал с дополненной реальностью с помощью смартфона, нужно:
- перейти на сайт www.delaem.art;
- в меню "Услуги" выбрать "Граффити с дополненной реальностью";
- нажать кнопку "Посмотреть" в конце страницы;
- разрешить доступ к камере и навести камеру на объект;
- если эффект не воспроизводится, рекомендуется подойти ближе к муралу.
Отмечается, что проект работает в тестовом режиме и хорошо срабатывает в дневное время, но возможны проблемы с различными версиями iOS и Android.
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