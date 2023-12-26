Первый ресторан изысканной кухни для собак открыли в Риме

В Риме открылся первый ресторан изысканной кухни для собак всех размеров. Он пользуется огромным успехом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "МИР 24".

Владельцы могут рассчитывать на то, что их четвероногие друзья получат такой же изысканный ужин, как и они сами, с выбором блюд на любой вкус. У дверей их встречают весёлые сотрудники и проводят на места. На каждом столике есть корзина для собак и поилка. Как только собаки устраиваются, приходит официант и наливает в миски минеральную воду.