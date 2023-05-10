Первый ребёнок с ДНК трёх родителей появился на свет в Великобритании

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В Великобритании родился младенец, зачатый с использованием ДНК трёх человек. Это стало возможно благодаря новаторской процедуре ЭКО, направленной на предотвращение наследования детьми неизлечимых заболеваний, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на The Guardian.

Метод, известный как лечение митохондриального донорства (MDT), использует ткани из яйцеклеток здоровых женщин-доноров для создания эмбрионов, свободных от вредных мутаций, которые несут их матери и которые, вероятно, передадутся детям.

Исследование впервые проведено в Великобритании врачами Центра лечения бесплодия в Ньюкасле. Работа направлена ​​на то, чтобы помочь женщинам с мутировавшими митохондриями иметь детей без риска передачи генетических нарушений.