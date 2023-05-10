- Первый ребёнок с ДНК трёх родителей появился на свет в Великобритании 19:46 153
- Хищение 2 млрд тенге в Талдыкоргане: глава управления образования покинула должность по собственному желанию 19:20 356
- Почему современное искусство Казахстана покоряет Европу, но малоизвестно на родине 19:00 288
- Дайте нам работать - аким Жанаозена отреагировал на новую забастовку в городе 18:46 299
- Госмонополию на изготовление документов на авто ввели в Казахстане 17:50 493
- Назначен новый аким Балхаша 17:10 388
- Напавших на резиденцию президента и акимат посмертно осудили в Алматы 16:55 855
- В три раза увеличилось число желающих работать в полиции в Казахстане 16:54 349
- Проверка на порядочность: в МВД Казахстана ввели Integrity Check 16:24 416
- Участковый затрачивал почти всё рабочее время на бумаготворчество - замглавы МВД 16:16 365
- В Казахстане стартуют летние Паралимпийские игры 16:06 375
- В Казахстане дешевеет недвижимость 15:55 755
- Подпольное казино выявили в Алматы 15:51 378
- Лишь четверть ТБО сортируют и перерабатывают в Казахстане 15:49 345
- Фейковая информация о снятии пенсионных накоплений распространяется в Казнете 15:29 369
- Запретить продажу вейпов в Казахстане снова предлагают депутаты 15:23 402
- Езда без шлема и перевозка пассажиров: какие штрафы грозят самокатчикам 15:05 424
- Видео с оригинальным ограблением ювелирного магазина в Степногорске опубликовало МВД 14:55 853
- Приём заявок на ипотеку "Умай" закрыли спустя полдня после старта 14:52 491
- Жуткое ЧП в Актюбинской области: двухлетний ребёнок упал в туалет и скончался 14:51 384
- Казахстан и Китай намерены обмениваться информацией о своих гражданах 14:30 418
- Болгария лишила "золотых паспортов" четверых казахстанцев 14:27 425
- Более миллиона казахстанцев имеют долги по налогам на имущество и транспорт 14:14 526
- Сильные дожди и похолодание обещают казахстанцам в ближайшие дни 13:42 658
- Средства Нацфонда будут использовать только на объекты общестранового значения 13:38 397
- "Добывают нефть, но не построили ни одного НПЗ" — депутаты о крупных инвесторах в Казахстане 13:37 556
- "Это попытка рейдерского захвата" - лидер партии зелёных "Байтак" опроверг свое исключение 13:21 570
- Появились новые подробности гибели отца и четырёх детей в Алматинской области 13:20 1540
- Полиция никого не задерживала 9 мая за советский флаг — МВД РК 13:10 487
- Наводнение в Конго унесло жизни более 400 человек 12:49 453
- Карагандинского подростка ударило током на крыше вагона 12:22 559
- BaigeNews-LIVE: Пленарное заседание мажилиса 12:10 282
- Акорда объявила конкурс грантов и благодарности президента для СМИ 12:02 765
- Более 300 казахстанских колледжей не смогли пройти госаттестацию 11:53 491
- Железнодорожные билеты могут подешеветь в Казахстане 11:50 587
- Иметь шлем и водительские права обяжут самокатчиков - МВД 11:46 505
- Минкультуры намерено ввести ограничения в травматичных для детей видах спорта 11:18 681
- Беларусь выдала Казахстану двух осуждённых - Генпрокуратура 11:09 556
- Условия для проживания католических священнослужителей упростили в стране 11:02 488
- В Казахстане подорожают детская реабилитация, пульмонология и педиатрия 10:58 783
- "Огненный шторм" охватил Россию 10:32 697
- Казахстанцы завоевали 32 медали на Кубке мира по пара пауэрлифтингу 10:30 419
- В Казахстане усложнят получение статуса профессионального бухгалтера 09:56 525
- Акции СЭЗ "Хоргос" передали акимату области Жетысу 09:39 518
- В Пакистане вспыхнули массовые протесты и беспорядки после ареста экс-премьера 09:21 546
- Суд признал Трампа виновным в сексуальных домогательствах и присудил выплатить 5 млн долларов 08:40 677
- Елена Рыбакина узнала первую соперницу на турнире в Риме 08:12 561
- Шавкат Рахмонов помог Асу Алмабаеву подписать контракт с UFC 07:50 641
- В Кокшетау из живых остался один фронтовик 07:22 589
- Многодетная семья насмерть отравилась неизвестной едой в Алматинской области 06:47 1478
- Сабина Алтынбекова ответила на пикантный вопрос об измене 05:38 1401
- В элитном районе Алматы отключили воду 04:15 787
- 79-летний Роберт Де Ниро стал отцом в седьмой раз 03:00 859
- Роза Рымбаева предстала в образе Алии Молдагуловой 02:23 1355
- Пожарные Усть-Каменогорска спасли при пожаре женщину с ребенком и их кошку 01:49 614
- Солдат КНБ РК сделал предложение девушке после присяги в ВКО 00:32 752
- В Пакистане задержан бывший премьер-министр страны Имран Хан 09.05.2023 754
- Землетрясение произошло недалеко от Алматы 09.05.2023 713
- Штормовое предупреждение объявлено в девяти областях Казахстана 09.05.2023 678
- Двух человек спасли за день в горах Алматы 09.05.2023 1219
- Марафонец погиб во время массового забега в Алматинской области 09.05.2023 1539
- Аким ВКО поздравил ветеранов с Днём Победы 09.05.2023 679
- Нурбек Оралбай вышел в четвертьфинал ЧМ по боксу в Ташкенте 09.05.2023 776
- Газовоз опрокинулся в Жетысуской области 09.05.2023 655
- Токаев провёл обстоятельный разговор с Путиным 09.05.2023 1316
- В наше время диплом не нужен – Сабина Алтынбекова 09.05.2023 10264
- В Кокшетау подросток пыталась спрыгнуть с 12 этажа 09.05.2023 770
- На пепелище в Петропавловске погорельцы собирают остатки нажитого 09.05.2023 801
- Двухлетний ребёнок выпал из окна 7 этажа в Караганде 09.05.2023 776
- Акорда опубликовала фото Токаева с Парада Победы в Москве 09.05.2023 751
- Военнослужащие и ветераны почтили память павших героев в Астане 09.05.2023 659
- Школьник из Семея разработал бесконтактную медицинскую карту 09.05.2023 1189
- Машинист крана госпитализирован в Астане после падения стрелы 09.05.2023 824
- Приём заявок по программе "Алматы жастары" стартует 15 мая 09.05.2023 695
- Снижать использование личного транспорта намерены в Астане 09.05.2023 949
- История одной закупки: Мошкара загрызает туркестанцев 09.05.2023 1276
- Как алматинцы празднуют День Победы 09.05.2023 1141
- Касым-Жомарт Токаев участвует в параде Победы в Москве 09.05.2023 1006
- Вылетающие из Актау рейсы переносят из-за плохой погоды 09.05.2023 681
- Государственный советник возложил цветы к памятнику Рахимжана Кошкарбаева в Астане 09.05.2023 913
Первый ребёнок с ДНК трёх родителей появился на свет в Великобритании
В Великобритании родился младенец, зачатый с использованием ДНК трёх человек. Это стало возможно благодаря новаторской процедуре ЭКО, направленной на предотвращение наследования детьми неизлечимых заболеваний, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на The Guardian.
Метод, известный как лечение митохондриального донорства (MDT), использует ткани из яйцеклеток здоровых женщин-доноров для создания эмбрионов, свободных от вредных мутаций, которые несут их матери и которые, вероятно, передадутся детям.
Исследование впервые проведено в Великобритании врачами Центра лечения бесплодия в Ньюкасле. Работа направлена на то, чтобы помочь женщинам с мутировавшими митохондриями иметь детей без риска передачи генетических нарушений.
-
Trend news
- Запретить продажу вейпов в Казахстане снова предлагают депутаты 15:23 401
- Видео с оригинальным ограблением ювелирного магазина в Степногорске опубликовало МВД 14:55 850
- Жуткое ЧП в Актюбинской области: двухлетний ребёнок упал в туалет и скончался 14:51 383
- "Это попытка рейдерского захвата" - лидер партии зелёных "Байтак" опроверг свое исключение 13:21 564
- Иметь шлем и водительские права обяжут самокатчиков - МВД 11:46 504
- В наше время диплом не нужен – Сабина Алтынбекова 09.05.2023 10233
- Вооружённые мужчины ограбили микрофинансовую организацию в Караганде 08.05.2023 981
- Фейковая реклама с фото акима Павлодарской области гуляет по интернету 08.05.2023 1198
- Мальчик с фотографии 18-летней давности разыскал Мадину Садвакасову 08.05.2023 10203
- Новорожденного ребёнка пытались продать в Мангистау 08.05.2023 947
- В Петропавловске крупный пожар: пламя может уничтожить частный сектор 07.05.2023 1707
- Как при естественных родах: "натуральное" кесарево сечение впервые сделали в Казахстане 07.05.2023 1507
- Россиянин сообщил о бомбе в "Алматы арена" 07.05.2023 1794
- Хакеры взломали камеру видеонаблюдения в квартире казахстанца и напугали ребёнка 07.05.2023 1668
- Димаш Кудайберген получил в подарок турецкий музыкальный инструмент 07.05.2023 8529
- В Астане двухлетняя девочка выпала из окна и осталась жива 07.05.2023 1373
- Полицейского задержали за незаконную охоту в СКО 07.05.2023 1483
- Карусель с детьми упала в российском Оренбурге 06.05.2023 2153
- Погоню за владелицей наркомагазина сняли на видео в Астане 06.05.2023 2097
- Драку пьяных айтишников остановили полицейские в Кокшетау 06.05.2023 1374
- Мужчину с ножом обезвредили в центре Павлодара 06.05.2023 1282
- Нечистоты из школьного туалета сливали в арык, из которого люди берут воду в Туркестанской области 05.05.2023 1367
- Мопедист выстрелил в автобус в Алматы 05.05.2023 1723
- Никакого "мощного китайского нашествия" не будет - Айдос Сарым о безвизе с Китаем 05.05.2023 1893
- Инвесторы теряют интерес к компаниям Казахстана, где нет женщин в руководстве – глава "Самрук-Қазына" 05.05.2023 1460
- Полицейский сломал рёбра пассажиру лоукостера Fly Arystan в Астане 04.05.2023 2206
- 85-летнюю карагандинку подозревают в убийстве сына 04.05.2023 2572
- Дело LRT: сбежавшему экс-замакиму столицы вынесли приговор 03.05.2023 1799
- Американка украла и продала 20 ящиков с человеческими мозгами, руками и головой 03.05.2023 2159
- Экс-депутата маслихата Анну Башинскую исключили из партии Amanat 03.05.2023 2110
- Ребёнок родился с тремя руками в Индии 03.05.2023 2111
- Пропавшего австралийца нашли в животе крокодила-людоеда 03.05.2023 2586
- "Россия арендует у Казахстана земли под военные полигоны за символическую плату" - депутат Егизбаев 03.05.2023 18122
- В Казахстане планировали теракт – арестованы 19 человек 02.05.2023 3155
- Льготное автокредитование станет недоступным для людей с высокими зарплатами – МИИР 02.05.2023 2078
- Легендарная группа "Дос-Мукасан" презентовала новую песню 01.05.2023 2150
- 40-килограммовое свадебное платье удивило пользователей TikTok 01.05.2023 2425
- Курсанта Академии КНБ нашли мёртвым в Алматы 01.05.2023 2349
- Подозреваемый в зверском убийстве женщины и её сына повесился в СИЗО в Актобе 01.05.2023 2069
- Димаш Кудайберген вместе с братом Абильмансуром встретились с фанатами в Ереване 01.05.2023 5137
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана завоевала титул WBC International 01.05.2023 1954
- Тело неизвестной женщины обнаружили на водохранилище в Караганде 30.04.2023 2087
- "Умру ради прохлады гор": Димаш Кудайберген заставил прослезиться армянского зрителя 30.04.2023 12909
- Драку пьяных жителей с полицейскими сняли на видео в Экибастузе 30.04.2023 2322
- Строитель застрял в бетономешалке в Алматинской области 30.04.2023 2041
- Девочку с синдромом Рапунцель прооперировали в Астане 29.04.2023 2198
- Подростки на машине родителей избили сверстников в Актюбинской области 29.04.2023 2107
- Его сердце свободно: Димаш Кудайберген дал интервью в Ереване 29.04.2023 3133
- Музыкант из Нигерии разыскал говорящего по-казахски американца 29.04.2023 4127
- Звала на помощь в ледяной воде: прыгнувшую с моста молодую маму спасли в Павлодаре 29.04.2023 2822
- Нарколабораторию ликвидировали в Алматы 29.04.2023 2115
- Сабина Алтынбекова рассказала, как повысить самооценку 28.04.2023 2809
- Взрыв газа в Жанаозене: скончались ещё двое пострадавших 28.04.2023 2566
- "Кудебаев не собирался возвращаться в Казахстан" - Генпрокуратура о задержании беглого генерала 28.04.2023 4084
- Стали известны зарплаты хоккеистов "Барыса" 28.04.2023 3225
- "Цветную вечеринку" провели в одной из колоний Карагандинской области в честь 1 Мая 28.04.2023 2469
- Фото задержанного Серика Кудебаева появилось в Сети 27.04.2023 7796
- Видео обыска в доме Блиновской: что нашли полицейские 27.04.2023 4176
- Российского блогера Елену Блиновскую задержали при попытке покинуть страну 27.04.2023 2650
- Не владеющие казахским языком граждане не должны ущемляться по языковому принципу - президент 27.04.2023 2398
- Почему вместе с Масимовым не осудили Самата Абиша, объяснили политологи 26.04.2023 31532
- Убийство юрисконсульта АО "АрселорМиттал Темиртау" раскрыли: пойманы подозреваемые 26.04.2023 3911
- Десятки убитых собак обнаружили зоозащитники в Алматинской области 26.04.2023 3107
- Жуткая находка: скелет человека в мешке обнаружили в Экибастузе 26.04.2023 3398
- В МВД отреагировали на скандальное интервью "бывшей токал" Болата Назарбаева 25.04.2023 7325
- Бывший режиссёр "Ирины Кайратовны" женился на актрисе 25.04.2023 3232
- Обрушение трубы ТЭЦ: в Петропавловске идёт суд над бывшим руководством теплоцентрали 25.04.2023 2731
- "Мы сотрудничаем с Афганистаном" - правительство Казахстана ждёт афганских бизнесменов в гости 25.04.2023 2664
- Экс-главе ДКНБ Алматы вынесли приговор 25.04.2023 2941
- Тело недоношенного ребенка нашли в канализации в Павлодаре 25.04.2023 2883
- Смерть в салоне красоты: мастер из Китая работала в Усть-Каменогорске без лиценции и не имела медобразования 24.04.2023 4386
- 15-летний школьник на авто задавил ребёнка в Алматинской области 24.04.2023 2866
- "Это не ваша война": МИД о вступившем в ЧВК "Вагнер" казахстанце 24.04.2023 2874
- Две женщины выбросились из окна жилого комплекса в Актобе 24.04.2023 4109
- В розовых туфлях пришли в правительство канадские политики, чтобы поддержать жертв бытового насилия 24.04.2023 2728
- Антикор выявил ряд нарушений в сфере земельных отношений Алматы 24.04.2023 2964
- В ОАЭ отменили концерт Jah Khalib 24.04.2023 4547
- Юриста "АрселорМиттал Темиртау" нашли убитой в сгоревшей квартире 23.04.2023 8343
- 13-летний астанчанин перепел Димаша Кудайбергена на Qazaqstan Дауысы 23.04.2023 56813
- В жутком ДТП в Туркестанской области погибли три человека 23.04.2023 3275
-
- Касым-Жомарт Токаев участвует в параде Победы в Москве 09.05.2023 1005
- Токаев посетил Ржевский мемориал Советскому солдату 08.05.2023 905
- Президент Казахстана возложил цветы к братской могиле подо Ржевом, где похоронен его дядя 08.05.2023 873
- Токаев возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам под Ржевом 08.05.2023 947
- Токаев в России посетит братскую могилу, где похоронен его дядя 08.05.2023 1104
- Токаев посетит Китайскую Народную Республику 08.05.2023 955
- Президент Казахстана возложил цветы к монументу "Отан Ана" 08.05.2023 970
- Президент присвоил звание "Халық қаһарманы" двум ветеранам ВОВ 08.05.2023 1981
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём защитника Отечества 07.05.2023 1195
- Токаеву показали, во что одевают военнослужащих в Казахстане 05.05.2023 1359
- "Зарплата военных лётчиков увеличится на 60%" - глава государства 05.05.2023 1574
- Президент Казахстана наградил военнослужащих орденами и медалями 05.05.2023 1448
- Необходимо продолжить технологическую модернизацию армии - Токаев 05.05.2023 1588
- Токаев примет участие в праздновании Дня защитника Отечества 05.05.2023 1340
- Токаев проводил Эмомали Рахмона в аэропорту Астаны 04.05.2023 1858
- Туркестан и Худжанд станут городами-побратимами: Токаев и Рахмон подписали ряд соглашений 04.05.2023 1510
- Токаев наградил президента Таджикистана орденом "Алтын Қыран" 04.05.2023 1891
- Дни культуры, товарооборот и Абу Ибн Сина - что обсуждали президенты Казахстана и Таджикистана в Акорде 04.05.2023 1520
- Токаев встретил в аэропорту Астаны президента Таджикистана 03.05.2023 1691
- В Казахстане планировали теракт – арестованы 19 человек 02.05.2023 3155
- Токаев поговорил по телефону с Мирзиёевым после референдума в Узбекистане 01.05.2023 1953
- Меры продовольственной безопасности обсудили в Правительстве РК 29.04.2023 2188
- Токаев подписал закон, касающийся казахстанско-туркменской границы 28.04.2023 2474
- Касым-Жомарт Токаев принял новых заместителей председателя АНК 24.04.2023 2840
- Токаев подписал закон об условиях пребывания в Казахстане Центра по ЧС 24.04.2023 2773
- Назначен замминистра обороны Казахстана 24.04.2023 3273
- ЦОНы Казахстана с 26 апреля временно прекратят оформлять недвижимость 23.04.2023 3562
- Конституционный Суд признал законной норму, разрешающую публиковать в СМИ фото человека без его разрешения 22.04.2023 3151
- Короли, эмиры и президенты поздравили Токаева с Ораза айтом 21.04.2023 3406
- Вопросы противодействия коррупции обсудили в Акорде 20.04.2023 3476
- Президент подписал изменения в Кодекс РК об административных правонарушениях 20.04.2023 3616
- Токаев подписал Социальный кодекс 20.04.2023 3589
- Токаев подписал изменения в закон по вопросам административной реформы в РК 19.04.2023 3500
- Токаеву доложили о мерах по бесперебойному обеспечению рынка ГСМ 18.04.2023 3729
- Токаев принял главу правления агентства "Хабар" 18.04.2023 3988
- Токаев принял акима Алматы и дал ему несколько важных поручений 17.04.2023 3955
- Вышел документальный фильм "Астана — Баку: союз "прикаспийских братьев" 16.04.2023 5472
- Токаев поручил усилить работу по стабилизации цен на продукты 13.04.2023 4586
- Токаев принял в Акорде теннисистку Елену Рыбакину 13.04.2023 4888
- Токаев назначил новых зампредов КНБ 13.04.2023 4849
- Учёные вынуждены довольствоваться низкими зарплатами - президент РК 12.04.2023 5584
- Необходимо убеждать предпринимателей вкладываться в науку - глава государства 12.04.2023 4766
- Мы критически отстаём в наиболее передовых отраслях науки - Токаев 12.04.2023 4521
- Токаев проводит заседание Национального совета по науке и технологиям в Астане 12.04.2023 4851
- Создатель вакцины QazVac возглавила Нацакадемию наук Казахстана 12.04.2023 7964
- Как прошла встреча глав МИД Казахстана и России в Москве 11.04.2023 5151
- Президенты Казахстана и Азербайджана посетили МФЦА "Астана" 10.04.2023 4931
- Президенты Казахстана и Азербайджана торжественно открыли улицу имени Гейдара Алиева в центре Астаны 10.04.2023 4577
- Какие документы подписали по итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев 10.04.2023 4992
- "Мы настроены на нормализацию и по окончании второй карабахской войны" - Алиев поблагодарил Токаева 10.04.2023 4449
- Мы уделили внимание наращиванию сотрудничества в области энергетики – Токаев об итогах встречи с Алиевым 10.04.2023 4682
- Токаев прокомментировал напряжённые отношения Азербайджана и Армении 10.04.2023 4959
- К 100-летию Гейдара Алиева в Казахстане проведут ряд мероприятий 10.04.2023 5580
- Главы МИД Казахстана и России проведут переговоры 10.04.2023 4753
- Ильхам Алиев пригласил Касым-Жомарта Токаева на открытие центра Курмангазы 10.04.2023 4741
- Азербайджан для нас братское и близкое государство - Токаев 10.04.2023 4952
- Глава государства принял президента Азербайджана Ильхама Алиева 10.04.2023 4534
- Казахстан снял запрет на экспорт лука и ввёл квоты на вывоз 08.04.2023 5601
- Спекуляции на АЗС и "придерживание" топлива на нефтебазах обсудили в Правительстве 08.04.2023 4447
- Казахстанцев предупредили об ответственности за несанкционированные митинги 08.04.2023 4977
- "Прикаспийские братья": как развиваются отношения между Казахстаном и Азербайджаном 08.04.2023 5571
- В Акорде провели ауызашар от имени Касым-Жомарта Токаева 07.04.2023 5109
- Токаев поздравил ВОЗ с 75-летием 07.04.2023 4664
- Токаев принял Верховного муфтия Казахстана 06.04.2023 5111
- Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств 06.04.2023 5063
- Спецпредставитель президента Франции передала Токаеву послание от Макрона 06.04.2023 4796
- Меры по повышению эффективности разработки месторождений обсудили в правительстве 06.04.2023 5062
- Токаев подписал закон о цифровизации госуслуг в сфере земельных отношений 05.04.2023 5403
- Антикор возместил ущерб на 108 миллиардов тенге - Токаев 05.04.2023 5917
- Асхат Жумагали возглавил Антикор 05.04.2023 5664
- Казахстан войдёт в число крупнейших поставщиков нефти в мире – Токаев 04.04.2023 4795
- Гани Бейсембаев сохранил должность главы Минпросвещения 04.04.2023 5665
- Саясат Нурбек сохранил должность министра науки и высшего образования 04.04.2023 5185
- Бывший глава "Самрук-Казына" стал министром энергетики Казахстана 04.04.2023 5692
- Болат Акчулаков стал советником президента 04.04.2023 5104
- Министром юстиции РК стал Азамат Ескараев 04.04.2023 5051
- Токаев назначил министра национальной экономики 04.04.2023 4976
- Токаев подписал закон о создании филиалов российских вузов в Казахстане 03.04.2023 5026
- Подписано соглашение о купле-продаже части доли РФ в уставном капитале ЕАБР 03.04.2023 5428
- Назначен директор Службы внешней разведки РК 03.04.2023 5840